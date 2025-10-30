ING Group Aktie klettert deutlich - 30.10.2025

Mit einer Performance von +6,84 % konnte die ING Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Die ING Group ist ein führendes Finanzinstitut mit einem breiten Angebot an Bankdienstleistungen und einer starken digitalen Ausrichtung, die sie von vielen traditionellen Banken abhebt.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die ING Group Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ING Group Aktie damit um +1,15 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,55 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von ING Group +37,60 % gewonnen.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,11 % geändert.

ING Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,15 % 1 Monat -6,55 % 3 Monate +1,46 % 1 Jahr +32,40 %

Informationen zur ING Group Aktie

Es gibt 3 Mrd. ING Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 66,85 Mrd.EUR wert.

Die europäischen Aktienmärkte sind am Donnerstag wenig verändert aus dem Handel gegangen. Die Indizes wurden in ihrem Höhenflug durch die US-Notenbank Fed ausgebremst. Diese hatte zwar am Vorabend die Leitzinsen gesenkt, Hoffnungen auf eine dritte …

ING Group 2025 SREP process completed ING Group has been notified by the European Central Bank (ECB) decision on the 2025 Supervisory Review and Evaluation Process (SREP), based on which it has taken a decision on ING’s prudential requirements, …

Top- und Flop-Aktien am 30.10.2025 im E-Stoxx 50.

ING Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die ING Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ING Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.