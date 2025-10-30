    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    Euro späteren US-Handel kaum bewegt

    • Euro stabil bei 1,1567 USD, kaum Bewegung.
    • EZB setzt Referenzkurs auf 1,1550 USD fest.
    • Powell dämpft Zinssenkungs-Hoffnungen für Dezember.
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Donnerstag im späteren US-Handel kaum bewegt. Die Gemeinschaftswährung kostete rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street 1,1567 US-Dollar. Am Morgen hatte er noch über 1,16 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,1550 (Mittwoch: 1,1636) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8658 (0,8594) Euro.

    Die Aussagen von Powell vom Vortag stützten den Dollar. Der US-Notenbankchef dämpfte die Hoffnung auf eine dritte Zinssenkung in diesem Jahr . "Eine weitere Senkung des Leitzinses bei der Dezember-Sitzung ist alles andere als sicher", hatte er gesagt. Analysten sind bisher hingegen von einer erneuten Lockerung der Geldpolitik zum Jahresende ausgegangen. Powell sagte zudem, dass es bei den Gesprächen im geldpolitischen Rat der Fed mit Blick auf die nächste Zinsentscheidung "stark unterschiedliche Ansichten" gegeben habe./ck/he





    dpa-AFX
