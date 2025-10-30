    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMeta Platforms (A) AktievorwärtsNachrichten zu Meta Platforms (A)

    Meta Platforms (A) Aktie leidet unter Verkäufen - 30.10.2025

    Am 30.10.2025 ist die Meta Platforms (A) Aktie, bisher, um -3,24 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Meta Platforms (A) Aktie.

    Foto: Dima Solomin - unsplash

    Meta Platforms verbindet Menschen global durch soziale Netzwerke und innovative Technologien, bleibt jedoch in einem hart umkämpften Markt mit starker Konkurrenz.

    Meta Platforms (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 30.10.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Meta Platforms (A) Aktie. Mit einer Performance von -3,24 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Meta Platforms (A) abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -1,26 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Meta Platforms (A) Aktie damit um -4,62 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,83 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Meta Platforms (A) +6,45 % gewonnen.

    Meta Platforms (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,62 %
    1 Monat -4,83 %
    3 Monate -1,26 %
    1 Jahr +7,72 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Meta Platforms (A) Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Meta-Aktie, die nach starken Q3-Zahlen um 8% gefallen ist. Eine einmalige Abschreibung von 16 Milliarden Dollar führte zu einem Marktwertverlust von fast 200 Milliarden Dollar, was viele als übertrieben empfinden. Trotz hoher Investitionen in KI, die von Anlegern skeptisch betrachtet werden, bleibt die langfristige Perspektive positiv. Einige sehen jetzt eine Kaufgelegenheit, während andere besorgt über zukünftige Gewinne sind.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Meta Platforms (A) eingestellt.

    Informationen zur Meta Platforms (A) Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Meta Platforms (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,25 Bil. wert.

    Meta nach Zahlen abgestraft – Wall Street reagiert mit Downgrades


    Meta übertrifft im dritten Quartal die Erwartungen, doch die Aktie fällt tief. Der Grund: steigende Investitionen in künstliche Intelligenz belasten die Stimmung an der Wall Street.

    Recht stabil unter den Rekordhochs - Meta brechen ein


    Die rekordhohen US-Aktienindizes haben sich am Donnerstag uneinheitlich entwickelt. Der Dow Jones Industrial legte moderat zu, die restlichen großen Indizes gaben nach. Es gibt eine ganze Reihe von Nachrichten zu verarbeiten, angefangen von der …

    Meta sacken um zehn Prozent ab - Investitionspläne verschrecken


    Steigende Investitionsausgaben bei Meta haben am Donnerstag die Anleger verschreckt. Die Aktie der Facebook- und Instagram-Mutter ging steil auf Talfahrt. Zum Handelsstart sackte sie bei hohen Umsätzen auf den tiefsten Stand seit Anfang Juni bevor …

    Meta Platforms (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Meta Platforms (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Meta Platforms (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Meta Platforms (A)

    -3,44 %
    -4,62 %
    -4,83 %
    -1,26 %
    +7,72 %
    +505,01 %
    +157,19 %
    +530,90 %
    +1.811,91 %
    ISIN:US30303M1027WKN:A1JWVX



