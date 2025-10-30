Meta Platforms (A) Aktie leidet unter Verkäufen - 30.10.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Meta Platforms (A) Aktie. Mit einer Performance von -3,24 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Meta Platforms verbindet Menschen global durch soziale Netzwerke und innovative Technologien, bleibt jedoch in einem hart umkämpften Markt mit starker Konkurrenz.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Meta Platforms (A) abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -1,26 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Meta Platforms (A) Aktie damit um -4,62 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,83 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Meta Platforms (A) +6,45 % gewonnen.

Meta Platforms (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,62 % 1 Monat -4,83 % 3 Monate -1,26 % 1 Jahr +7,72 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Meta Platforms (A) Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Meta-Aktie, die nach starken Q3-Zahlen um 8% gefallen ist. Eine einmalige Abschreibung von 16 Milliarden Dollar führte zu einem Marktwertverlust von fast 200 Milliarden Dollar, was viele als übertrieben empfinden. Trotz hoher Investitionen in KI, die von Anlegern skeptisch betrachtet werden, bleibt die langfristige Perspektive positiv. Einige sehen jetzt eine Kaufgelegenheit, während andere besorgt über zukünftige Gewinne sind.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Meta Platforms (A) eingestellt.

Informationen zur Meta Platforms (A) Aktie

Es gibt 2 Mrd. Meta Platforms (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,25 Bil. wert.

Meta übertrifft im dritten Quartal die Erwartungen, doch die Aktie fällt tief. Der Grund: steigende Investitionen in künstliche Intelligenz belasten die Stimmung an der Wall Street.

Die rekordhohen US-Aktienindizes haben sich am Donnerstag uneinheitlich entwickelt. Der Dow Jones Industrial legte moderat zu, die restlichen großen Indizes gaben nach. Es gibt eine ganze Reihe von Nachrichten zu verarbeiten, angefangen von der …

Steigende Investitionsausgaben bei Meta haben am Donnerstag die Anleger verschreckt. Die Aktie der Facebook- und Instagram-Mutter ging steil auf Talfahrt. Zum Handelsstart sackte sie bei hohen Umsätzen auf den tiefsten Stand seit Anfang Juni bevor …

Meta Platforms (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Meta Platforms (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Meta Platforms (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.