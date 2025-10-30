Beyond Meat - Aktie bricht ein -9,53 % - 30.10.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die Beyond Meat Aktie. Sie fällt um -9,53 % auf 1,4285€. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Beyond Meat ist ein Pionier im Bereich pflanzlicher Fleischalternativen, bekannt für Produkte wie den Beyond Burger. Das Unternehmen zielt darauf ab, den Fleischkonsum zu reduzieren und bietet innovative, geschmacklich überzeugende Alternativen. Es konkurriert mit Unternehmen wie Impossible Foods und Quorn und hebt sich durch seine fortschrittliche Technologie zur Nachahmung von Fleischtextur und -geschmack ab.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Beyond Meat Verluste von -44,18 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Beyond Meat Aktie damit um -43,82 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,59 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -57,38 % verloren.

Beyond Meat Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -43,82 % 1 Monat +4,59 % 3 Monate -44,18 % 1 Jahr -72,70 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Beyond Meat Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der Beyond Meat Aktie, die von einem kurzfristigen Hype begleitet wird. Nutzer warnen vor einer möglichen Insolvenz aufgrund hoher Schulden und sinkender Nachfrage, während die Konkurrenz als Bedrohung wahrgenommen wird. Trotz dieser Bedenken gibt es auch Stimmen, die an eine Erholung glauben.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Beyond Meat eingestellt.

Informationen zur Beyond Meat Aktie

Es gibt 398 Mio. Beyond Meat Aktien. Damit ist das Unternehmen 566,59 Mio. wert.

Vor dem Handelsende zeigt sich, was zählt: Die heißesten Aktien, die gefragtesten Titel und die lautesten Debatten – das bewegt die wallstreetONLINE-Community am Nachmittag.

Beyond Meat Aktie jetzt kaufen?

Ob die Beyond Meat Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Beyond Meat Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.