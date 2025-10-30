    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGlobalstar AktievorwärtsNachrichten zu Globalstar

    Besonders beachtet!

    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    Starke Performance Globalstar Aktie legt zu - 30.10.2025

    Am 30.10.2025 ist die Globalstar Aktie, bisher, um +27,37 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Globalstar Aktie.

    Besonders beachtet! - Starke Performance Globalstar Aktie legt zu - 30.10.2025
    Foto: Kirill Sh - Unsplash

    Globalstar Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 30.10.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Globalstar Aktie. Mit einer Performance von +27,37 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Globalstar Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +73,33 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Globalstar Aktie damit um 0,00 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +19,74 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Globalstar einen Anstieg von +18,66 %.

    Globalstar Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche 0,00 %
    1 Monat +19,74 %
    3 Monate +73,33 %
    1 Jahr +133,33 %

    Informationen zur Globalstar Aktie

    Es gibt 127 Mio. Globalstar Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,67 Mrd. wert.

    Globalstar, Inc. Earnings Release and Call Notice


    Globalstar, Inc. (Nasdaq: GSAT) will announce its third quarter 2025 financial and operating results on Thursday, November 6, 2025 after the market closes. The release will be available over the wire and from the Globalstar, Inc. website at …

    Globalstar Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Globalstar Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Globalstar Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Globalstar

    +26,82 %
    0,00 %
    +19,74 %
    +73,33 %
    +133,33 %
    +21,63 %
    -70,30 %
    ISIN:US3789735079WKN:A40Z0V





    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Starke Performance Globalstar Aktie legt zu - 30.10.2025 Am 30.10.2025 ist die Globalstar Aktie, bisher, um +27,37 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Globalstar Aktie.