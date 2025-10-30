Starke Performance Globalstar Aktie legt zu - 30.10.2025

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Globalstar Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +73,33 %.

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Globalstar Aktie. Mit einer Performance von +27,37 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Globalstar Aktie damit um 0,00 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +19,74 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Globalstar einen Anstieg von +18,66 %.

Globalstar Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche 0,00 % 1 Monat +19,74 % 3 Monate +73,33 % 1 Jahr +133,33 %

Informationen zur Globalstar Aktie

Es gibt 127 Mio. Globalstar Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,67 Mrd. wert.

Globalstar, Inc. (Nasdaq: GSAT) will announce its third quarter 2025 financial and operating results on Thursday, November 6, 2025 after the market closes. The release will be available over the wire and from the Globalstar, Inc. website at …

Globalstar Aktie jetzt kaufen?

Ob die Globalstar Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Globalstar Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.