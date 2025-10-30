Microstrategy (Doing business Strategy) (A) - Aktie stürzt ab -7,81 % - 30.10.2025

Die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie ist bisher um -7,81 % auf 220,10€ gefallen. Das sind -18,65 € weniger als am letzten Handelstag. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

MicroStrategy ist ein führender Anbieter von Business Intelligence-Software, spezialisiert auf Datenanalysen und -visualisierung. Die Plattform unterstützt Unternehmen bei der Entscheidungsfindung durch umfassende Datenverarbeitung. Konkurrenz besteht durch Tableau und Power BI. Einzigartig ist die mobile BI-Integration und die Skalierbarkeit der Lösungen.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Microstrategy (Doing business Strategy) (A), der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -30,41 % Verlust nach sich zog.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie damit um -1,83 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,41 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eine negative Entwicklung von -24,89 % erlebt.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,26 % geändert.

Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,83 % 1 Monat -14,41 % 3 Monate -30,41 % 1 Jahr -0,50 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der Microstrategy-Aktie, die durch Shortselling und ein kürzlich erhaltenes 'Junk Rating' von S&P Global Ratings unter Druck steht. Die Strategie von CEO Michael Saylor, weiterhin in Bitcoin zu investieren, wird als riskant und spekulativ angesehen, was die Wahrnehmung der Aktie als Spekulationsobjekt verstärkt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.

Informationen zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

Es gibt 267 Mio. Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 59,16 Mrd.EUR wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie jetzt kaufen?

