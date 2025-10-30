Ad Alliance und Warner Bros. Discovery Deutschland kündigen Vermarktungs-Partnerschaft für HBO Max in Deutschland an

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRTL Group AktievorwärtsNachrichten zu RTL Group
    Köln (ots) - Im Rahmen des exklusiven Screening-Events "ONE RTL - All Platforms"
    von RTL Deutschland und der Ad Alliance gaben der Kölner Crossmedia-Vermarkter
    und Warner Bros. Discovery Deutschland eine strategische kommerzielle
    Partnerschaft für die Vermarktung von HBO Max in Deutschland bekannt. Der Start
    des Streamingdienstes ist für Januar 2026 geplant.

    Durch die Partnerschaft können Werbekunden in Deutschland die erstklassigen
    Inventare von HBO Max von Anfang an direkt und einfach über Ad Alliance buchen.
    Die Erschließung dieses neuen Inventars bedeutet noch mehr hochwertige
    Reichweite und Kontaktchancen für den deutschen Streaming-Markt.

    Carsten Schwecke, CEO Ad Alliance und Chief Commercial, Technology & Data
    Officer, RTL Deutschland:

    "Streaming ist eines der dynamischsten Wachstumssegmente im Bewegtbildmarkt.
    Gemeinsam mit Warner Bros. Discovery Deutschland bringen wir die Stärke von HBO
    Max und die Vermarktungskraft der Ad Alliance zusammen - um Werbekunden Zugang
    zu hochwertigen Inventaren mit Reichweite und Wirkung zu bieten."

    Matthias Heinze, SVP Commercial & Managing Director Warner Bros. Discovery
    Germany, Switzerland & Austria:

    "Mit der Ad Alliance haben wir einen starken Partner, der unser Verständnis für
    Qualität und Markenwert teilt. Gemeinsam wollen wir das vielfältige Angebot von
    HBO Max erfolgreich im deutschen Markt verankern und unseren Werbekunden die
    besten und attraktivsten Umfelder eröffnen."

    Details zur Ausgestaltung der Zusammenarbeit, zu Werbeformaten und
    Werbeumfeldern werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

    HBO Max

    HBO Max ist die weltweit führende Streaming-Plattform von Warner Bros.
    Discovery, die einzigartige und fesselnde Inhalte bietet, darunter hochwertige
    Serien, Filme, Dokumentationen, True-Crime-Formate und Animationsfilme für
    Erwachsene. HBO Max ist die Anlaufstelle für renommierte Unterhaltungsmarken wie
    HBO, Warner Bros., Max Originals, DC, Harry Potter sowie Kultserien wie Friends
    und The Big Bang Theory - alles an einem Ort.

    https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.hbomax.com%
    2F&data=05%7C02%7CDaniela.AllgayerKoreimann%40wbd.com%7Cc5cfd4176ca14a41200308de
    16d72e9e%7C0eb48825e8714459bc72d0ecd68f1f39%7C0%7C0%7C638973310622663944%7CUnkno
    wn%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkF
    OIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=YJxJzu7T%2BbAxu73l1Y8RF1ajYBR1r
    TAGb5wQ7tm4FJ0%3D&reserved=0 .

    Ad Alliance

    Ad Alliance ist die Vermarktungseinheit von RTL Deutschland. Führend in Sachen
    individueller, crossmedialer Markenkommunikation und verantwortlich für die
    Vermarktung der Sender und Angebote von RTL Deutschland, der Bauer Media Group
    sowie des Video- und Addressable TV-Netzwerks von RTL AdAlliance. Zusätzlich
    vermarktet das Team ausgewählte Marken bzw. Gattungen für Media Impact und der
    FUNKE Mediengruppe als Dienstleister bzw. Eigenhändler. Das Portfolio umfasst
    rund 600 Medienmarken sowie die Gattungen TV, Print, Digital, ATV und Audio -
    und erreicht somit knapp 100 Prozent der Menschen in Deutschland. Inhaltliche
    Beratung sowie der Einsatz innovativer technologischer Lösungen ist Teil der
    Markeninszenierungen - von Programmatic bis hin zur kontext- und datenbasierten
    Werbeausspielung. https://www.ad-alliance.de/cms/datenschutz/impressum.html
    sowie LinkedIN
    (https://www.linkedin.com/company/ad-alliance/posts/?feedView=all)

    Pressekontakt:

    Kerstin Jaumann
    SVP Unternehmenskommunikation RTL Deutschland
    kerstin.jaumann@rtl.de

    Daniela Allgayer-Koreimann
    Head of Communications & PR, Warner Bros. Discovery
    daniela.allgayerkoreimann@wbd.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/129273/6148628
    OTS: Ad Alliance


    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
