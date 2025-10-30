Ad Alliance und Warner Bros. Discovery Deutschland kündigen Vermarktungs-Partnerschaft für HBO Max in Deutschland an
Köln (ots) - Im Rahmen des exklusiven Screening-Events "ONE RTL - All Platforms"
von RTL Deutschland und der Ad Alliance gaben der Kölner Crossmedia-Vermarkter
und Warner Bros. Discovery Deutschland eine strategische kommerzielle
Partnerschaft für die Vermarktung von HBO Max in Deutschland bekannt. Der Start
des Streamingdienstes ist für Januar 2026 geplant.
Durch die Partnerschaft können Werbekunden in Deutschland die erstklassigen
Inventare von HBO Max von Anfang an direkt und einfach über Ad Alliance buchen.
Die Erschließung dieses neuen Inventars bedeutet noch mehr hochwertige
Reichweite und Kontaktchancen für den deutschen Streaming-Markt.
von RTL Deutschland und der Ad Alliance gaben der Kölner Crossmedia-Vermarkter
und Warner Bros. Discovery Deutschland eine strategische kommerzielle
Partnerschaft für die Vermarktung von HBO Max in Deutschland bekannt. Der Start
des Streamingdienstes ist für Januar 2026 geplant.
Durch die Partnerschaft können Werbekunden in Deutschland die erstklassigen
Inventare von HBO Max von Anfang an direkt und einfach über Ad Alliance buchen.
Die Erschließung dieses neuen Inventars bedeutet noch mehr hochwertige
Reichweite und Kontaktchancen für den deutschen Streaming-Markt.
Anzeige
Präsentiert von
Carsten Schwecke, CEO Ad Alliance und Chief Commercial, Technology & Data
Officer, RTL Deutschland:
"Streaming ist eines der dynamischsten Wachstumssegmente im Bewegtbildmarkt.
Gemeinsam mit Warner Bros. Discovery Deutschland bringen wir die Stärke von HBO
Max und die Vermarktungskraft der Ad Alliance zusammen - um Werbekunden Zugang
zu hochwertigen Inventaren mit Reichweite und Wirkung zu bieten."
Matthias Heinze, SVP Commercial & Managing Director Warner Bros. Discovery
Germany, Switzerland & Austria:
"Mit der Ad Alliance haben wir einen starken Partner, der unser Verständnis für
Qualität und Markenwert teilt. Gemeinsam wollen wir das vielfältige Angebot von
HBO Max erfolgreich im deutschen Markt verankern und unseren Werbekunden die
besten und attraktivsten Umfelder eröffnen."
Details zur Ausgestaltung der Zusammenarbeit, zu Werbeformaten und
Werbeumfeldern werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.
HBO Max
HBO Max ist die weltweit führende Streaming-Plattform von Warner Bros.
Discovery, die einzigartige und fesselnde Inhalte bietet, darunter hochwertige
Serien, Filme, Dokumentationen, True-Crime-Formate und Animationsfilme für
Erwachsene. HBO Max ist die Anlaufstelle für renommierte Unterhaltungsmarken wie
HBO, Warner Bros., Max Originals, DC, Harry Potter sowie Kultserien wie Friends
und The Big Bang Theory - alles an einem Ort.
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.hbomax.com%
2F&data=05%7C02%7CDaniela.AllgayerKoreimann%40wbd.com%7Cc5cfd4176ca14a41200308de
16d72e9e%7C0eb48825e8714459bc72d0ecd68f1f39%7C0%7C0%7C638973310622663944%7CUnkno
wn%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkF
OIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=YJxJzu7T%2BbAxu73l1Y8RF1ajYBR1r
TAGb5wQ7tm4FJ0%3D&reserved=0 .
Ad Alliance
Ad Alliance ist die Vermarktungseinheit von RTL Deutschland. Führend in Sachen
individueller, crossmedialer Markenkommunikation und verantwortlich für die
Vermarktung der Sender und Angebote von RTL Deutschland, der Bauer Media Group
sowie des Video- und Addressable TV-Netzwerks von RTL AdAlliance. Zusätzlich
vermarktet das Team ausgewählte Marken bzw. Gattungen für Media Impact und der
FUNKE Mediengruppe als Dienstleister bzw. Eigenhändler. Das Portfolio umfasst
rund 600 Medienmarken sowie die Gattungen TV, Print, Digital, ATV und Audio -
und erreicht somit knapp 100 Prozent der Menschen in Deutschland. Inhaltliche
Beratung sowie der Einsatz innovativer technologischer Lösungen ist Teil der
Markeninszenierungen - von Programmatic bis hin zur kontext- und datenbasierten
Werbeausspielung. https://www.ad-alliance.de/cms/datenschutz/impressum.html
sowie LinkedIN
(https://www.linkedin.com/company/ad-alliance/posts/?feedView=all)
Pressekontakt:
Kerstin Jaumann
SVP Unternehmenskommunikation RTL Deutschland
kerstin.jaumann@rtl.de
Daniela Allgayer-Koreimann
Head of Communications & PR, Warner Bros. Discovery
daniela.allgayerkoreimann@wbd.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/129273/6148628
OTS: Ad Alliance
Officer, RTL Deutschland:
"Streaming ist eines der dynamischsten Wachstumssegmente im Bewegtbildmarkt.
Gemeinsam mit Warner Bros. Discovery Deutschland bringen wir die Stärke von HBO
Max und die Vermarktungskraft der Ad Alliance zusammen - um Werbekunden Zugang
zu hochwertigen Inventaren mit Reichweite und Wirkung zu bieten."
Matthias Heinze, SVP Commercial & Managing Director Warner Bros. Discovery
Germany, Switzerland & Austria:
"Mit der Ad Alliance haben wir einen starken Partner, der unser Verständnis für
Qualität und Markenwert teilt. Gemeinsam wollen wir das vielfältige Angebot von
HBO Max erfolgreich im deutschen Markt verankern und unseren Werbekunden die
besten und attraktivsten Umfelder eröffnen."
Details zur Ausgestaltung der Zusammenarbeit, zu Werbeformaten und
Werbeumfeldern werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.
HBO Max
HBO Max ist die weltweit führende Streaming-Plattform von Warner Bros.
Discovery, die einzigartige und fesselnde Inhalte bietet, darunter hochwertige
Serien, Filme, Dokumentationen, True-Crime-Formate und Animationsfilme für
Erwachsene. HBO Max ist die Anlaufstelle für renommierte Unterhaltungsmarken wie
HBO, Warner Bros., Max Originals, DC, Harry Potter sowie Kultserien wie Friends
und The Big Bang Theory - alles an einem Ort.
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.hbomax.com%
2F&data=05%7C02%7CDaniela.AllgayerKoreimann%40wbd.com%7Cc5cfd4176ca14a41200308de
16d72e9e%7C0eb48825e8714459bc72d0ecd68f1f39%7C0%7C0%7C638973310622663944%7CUnkno
wn%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkF
OIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=YJxJzu7T%2BbAxu73l1Y8RF1ajYBR1r
TAGb5wQ7tm4FJ0%3D&reserved=0 .
Ad Alliance
Ad Alliance ist die Vermarktungseinheit von RTL Deutschland. Führend in Sachen
individueller, crossmedialer Markenkommunikation und verantwortlich für die
Vermarktung der Sender und Angebote von RTL Deutschland, der Bauer Media Group
sowie des Video- und Addressable TV-Netzwerks von RTL AdAlliance. Zusätzlich
vermarktet das Team ausgewählte Marken bzw. Gattungen für Media Impact und der
FUNKE Mediengruppe als Dienstleister bzw. Eigenhändler. Das Portfolio umfasst
rund 600 Medienmarken sowie die Gattungen TV, Print, Digital, ATV und Audio -
und erreicht somit knapp 100 Prozent der Menschen in Deutschland. Inhaltliche
Beratung sowie der Einsatz innovativer technologischer Lösungen ist Teil der
Markeninszenierungen - von Programmatic bis hin zur kontext- und datenbasierten
Werbeausspielung. https://www.ad-alliance.de/cms/datenschutz/impressum.html
sowie LinkedIN
(https://www.linkedin.com/company/ad-alliance/posts/?feedView=all)
Pressekontakt:
Kerstin Jaumann
SVP Unternehmenskommunikation RTL Deutschland
kerstin.jaumann@rtl.de
Daniela Allgayer-Koreimann
Head of Communications & PR, Warner Bros. Discovery
daniela.allgayerkoreimann@wbd.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/129273/6148628
OTS: Ad Alliance
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu RTL Group - 861149 - LU0061462528
Das denkt die wallstreetONLINE Community über RTL Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Starter87 schrieb 28.10.25, 13:28
mitdiskutieren »
Der Kurs bröckelt & bröckelt vor der Q3 Meldung am 18.11.25....mal schauen was da kommt.
Nicht lange her wo RTL 37.85€ bezahlen musste um möglichst viele Aktien einzusammeln.
Ich sammle weiter ein, gerade jetzt, selbst wenn die Geschäfte schlechter laufen sollten, der Verkauf von RTL Netherlands mit der daraus zu erwartenden
Sonderdividende wird den Kurs irgendwann in 2026 sicher "Beine machen"
LG Starter87
Herbert H schrieb 26.10.25, 11:35
mitdiskutieren »
Was ist daran "sensationell"? Man soll bei Amazon 12,99 EUR im Monat zahlen, um dann ganz überwiegend Zweitverwertungen und Zusammenfassungen vergangener Ereignisse schauen zu dürfen.
yoni schrieb 23.10.25, 09:21
mitdiskutieren »
RTL Aktie scheint wohl schon im Winterschlaf zu sein😄
Denke bis März wird sich hier nicht mehr viel tun. Erst im Vorfeld zur HV und Dividende kommt dann wieder etwas Bewegung
Autor folgen
2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte