Ad Alliance und Warner Bros. Discovery Deutschland kündigen Vermarktungs-Partnerschaft für HBO Max in Deutschland an

Der Kurs bröckelt & bröckelt vor der Q3 Meldung am 18.11.25....mal schauen was da kommt.

Nicht lange her wo RTL 37.85€ bezahlen musste um möglichst viele Aktien einzusammeln.

Ich sammle weiter ein, gerade jetzt, selbst wenn die Geschäfte schlechter laufen sollten, der Verkauf von RTL Netherlands mit der daraus zu erwartenden

Sonderdividende wird den Kurs irgendwann in 2026 sicher "Beine machen"





LG Starter87



