JPMORGAN stuft Axa auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Axa nach Umsatzzahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Während die Umsätze in den ersten neun Monaten des Jahres im Rahmen der Erwartungen gelegen hätten, habe das Neugeschäft im Bereich Lebensversicherungen enttäuscht, schrieb Farooq Hanif in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er verwies zudem auf eine möglicherweise negative Preisentwicklung für Axa XL (Sach-, Haftpflicht- und Spezialrisiken) im dritten Quartal./ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 17:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 17:41 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die AXA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,25 % und einem Kurs von 39,83EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 21:08 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Farooq Hanif
Analysiertes Unternehmen: Axa
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 45
Kursziel alt: 45
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
