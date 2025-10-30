    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAXA AktievorwärtsNachrichten zu AXA
    JEFFERIES stuft Axa auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Axa nach Umsatzzahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Im vorgelegten Bericht zum dritten Quartal habe der Versicherer eine Aufschlüsselung der Preisentwicklung im Nichtlebensversicherungsgeschäft geliefert, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch wenn die Preise weiter gestiegen seien, so habe sich dennoch das Tempo im Vergleich zum Vorquartal deutlich verlangsamt, insbesondere in den kleineren Märkten./rob/ck/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 13:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 13:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die AXA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,25 % und einem Kurs von 39,83EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 21:08 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Philip Kett
    Analysiertes Unternehmen: Axa
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 43
    Kursziel alt: 43
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


