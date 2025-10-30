Green Bridge Metals gibt Abschluss einer nicht vermittelten Privatplatzierung bekannt

Vancouver, Kanada – 30. Oktober 2025 – Green Bridge Metals Corporation (CSE: GRBM, OTCQB: GBMCF, FWB: J48, WKN: A3EW4S) („Green Bridge” oder das „Unternehmen”) (- https://www.commodity-tv.com/play/green-bridge-metals-acquires-the-cop ... -) freut sich bekannt zu geben, dass es seine zuvor angekündigte nicht vermittelte Privatplatzierung (die „Privatplatzierung“) von 66.666.666 Einheiten des Unternehmens (die „Einheiten“) zu einem Preis von 0,09 Dollar pro Einheit mit einem Bruttoerlös von insgesamt 6.000.000 Dollar abgeschlossen hat. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (jeweils eine „Aktie”) und einem halben (1/2) Aktienkaufwarrant (jeder ganze Warrant ein „Warrant”), wobei jeder (ganze) Warrant den Inhaber berechtigt, eine Aktie zu einem Preis von 0,15 Dollar für einen Zeitraum von drei (3) Jahren zu erwerben. Gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen unterliegen alle im Rahmen der Privatplatzierung ausgegebenen Wertpapiere einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Privatplatzierung zur Unterstützung seines bestehenden Betriebs und für allgemeine Betriebskapitalzwecke zu verwenden.

Pacific Opportunity Capital Ltd., ein Unternehmen, das von Mark Brown, einem Direktor des Unternehmens, kontrolliert wird, hat insgesamt 400.000 Einheiten zu einem Bruttoerlös von 36.000,00 $ gezeichnet. Diese Beteiligung gilt als „Transaktion mit nahestehenden Personen“ im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 („MI 61-101“). Das Unternehmen stützt sich auf die Ausnahmen von den Bewertungs- und Genehmigungsanforderungen für Minderheitsaktionäre gemäß MI 61-101, die in den Abschnitten 5.5(a) und 5.7(1)(a) von MI 61-101 dargelegt sind, da der Marktwert der Beteiligung von Pacific Opportunity Capital Ltd. an der Privatplatzierung gemäß MI 61-101 nicht mehr als fünfundzwanzig Prozent (25 %) der Marktkapitalisierung des Unternehmens betrug.Das Unternehmen hat mehr als 21 Tage vor dem voraussichtlichen Abschluss der Privatplatzierung keinen Bericht über wesentliche Änderungen eingereicht, da die Einzelheiten der Beteiligung von verbundenen Parteien des Unternehmens erst kurz vor Abschluss der Privatplatzierung bestätigt wurden.