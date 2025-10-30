Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 30.10.2025

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Amazon im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Nach einem Kursanstieg von 10% aufgrund starker Quartalszahlen gibt es sowohl Optimismus über zukünftige Wachstumschancen, insbesondere im Cloud-Bereich, als auch Bedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit dieser Erfolge und der Auswirkungen von KI-Investitionen. Analysten zeigen sich jedoch insgesamt optimistisch und heben Kursziele an.