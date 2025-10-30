Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 30.10.2025
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 30.10.2025 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Amazon
Tagesperformance: +7,97 %
Platz 1
Performance 1M: +3,95 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Amazon im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Nach einem Kursanstieg von 10% aufgrund starker Quartalszahlen gibt es sowohl Optimismus über zukünftige Wachstumschancen, insbesondere im Cloud-Bereich, als auch Bedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit dieser Erfolge und der Auswirkungen von KI-Investitionen. Analysten zeigen sich jedoch insgesamt optimistisch und heben Kursziele an.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Amazon eingestellt.
Atlassian Registered (A)
Tagesperformance: +7,06 %
Platz 2
Performance 1M: -2,75 %
MercadoLibre
Tagesperformance: +6,63 %
Platz 3
Performance 1M: -8,70 %
Dexcom
Tagesperformance: -6,10 %
Platz 4
Performance 1M: +3,56 %
Honeywell International
Tagesperformance: -5,75 %
Platz 5
Performance 1M: -2,60 %
GLOBALFOUNDRIES
Tagesperformance: +4,67 %
Platz 6
Performance 1M: -6,55 %
Comcast (A)
Tagesperformance: -4,52 %
Platz 7
Performance 1M: -8,22 %
Charter Communications Registered (A)
Tagesperformance: -4,43 %
Platz 8
Performance 1M: -11,80 %
Verisk Analytics
Tagesperformance: +4,34 %
Platz 9
Performance 1M: -15,49 %
Gilead Sciences
Tagesperformance: -4,00 %
Platz 10
Performance 1M: +6,53 %
Tesla
Tagesperformance: -3,80 %
Platz 11
Performance 1M: +4,86 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Tesla im wallstreetONLINE-Forum ist von Unsicherheit geprägt. Die Aktie fiel in den letzten 14 Tagen um 4%, was Anleger veranlasst, Gewinne zu sichern. Institutionelle Investoren äußern Bedenken zur Unternehmensführung und fordern eine Ablehnung von Vorstandsentscheidungen. Zudem belasten Rückrufe und technische Probleme die Markenwahrnehmung. Insgesamt herrscht Skepsis gegenüber der Zukunft von Tesla.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.
DoorDash Registered (A)
Tagesperformance: -3,75 %
Platz 12
Performance 1M: -1,90 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: +3,60 %
Platz 13
Performance 1M: +7,73 %
GE Healthcare Technologies
Tagesperformance: -3,48 %
Platz 14
Performance 1M: +6,21 %
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: -3,14 %
Platz 15
Performance 1M: -14,41 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu MicroStrategy im wallstreetONLINE-Forum ist von Skepsis geprägt. Die letzten 14 Tage zeigen eine negative Kursentwicklung, verstärkt durch ein "Junk Rating" von S&P Global. Anleger äußern Bedenken über die riskante Schuldenstrategie von CEO Saylor und die mögliche Marktmanipulation durch Shortseller, was die Unsicherheit weiter erhöht.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.
Constellation Energy
Tagesperformance: -3,04 %
Platz 16
Performance 1M: +18,92 %
Alphabet Registered (C)
Tagesperformance: -2,80 %
Platz 17
Performance 1M: +20,97 %
Alphabet
Tagesperformance: -2,79 %
Platz 18
Performance 1M: +20,92 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Alphabet
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Alphabet im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Viele Nutzer sehen die Aktie als langfristige Investition mit starkem Innovationspotenzial, insbesondere in Bereichen wie KI und Cloud. Ein Einstieg bei 132€ wird als gelungen betrachtet, während einige Anleger bei Rücksetzern nachkaufen möchten. Insgesamt herrscht Optimismus über die zukünftige Entwicklung und die Marktstellung von Alphabet.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Alphabet eingestellt.
Cisco Systems
Tagesperformance: +2,72 %
Platz 19
Performance 1M: +6,07 %
Netflix
Tagesperformance: +2,53 %
Platz 20
Performance 1M: -8,00 %
Meta Platforms (A)
Tagesperformance: -2,50 %
Platz 21
Performance 1M: -6,52 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Meta Platforms (A)
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Meta Platforms (A) im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie fiel in den letzten 14 Tagen um 8%, trotz starker Q3-Kennzahlen. Anleger kritisieren die übertriebenen Reaktionen auf einmalige Abschreibungen und hohe Investitionen in KI. Viele sehen Meta weiterhin als langfristige Kauf- und Halteinvestition, während andere die kurzfristigen Unsicherheiten betonen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Meta Platforms (A) eingestellt.
Arm Holdings
Tagesperformance: -2,31 %
Platz 22
Performance 1M: +23,13 %
