Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 30.10.2025
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 30.10.2025 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Emcor Group
Tagesperformance: -17,66 %
Platz 1
Performance 1M: +24,69 %
The Cigna Group
Tagesperformance: -17,16 %
Platz 2
Performance 1M: +5,21 %
Cardinal Health
Tagesperformance: +15,84 %
Platz 3
Performance 1M: +7,23 %
Moderna
Tagesperformance: +14,77 %
Platz 4
Performance 1M: -1,16 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Moderna
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Moderna im wallstreetONLINE-Forum ist geprägt von einer negativen Kursentwicklung von 5% in den letzten 14 Tagen. Anleger äußern Bedenken über die Bewertung (KBV 1,05) und erwarten einen Gewinnrückgang im bevorstehenden Quartalsbericht. Hohe Handelsvolumina und Diskussionen über Übernahmegerüchte sowie strategische Partnerschaften, insbesondere mit Merck, deuten auf ein erhöhtes Interesse und Unsicherheit hin.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Moderna eingestellt.
Baxter International
Tagesperformance: -14,65 %
Platz 5
Performance 1M: +0,22 %
International Paper
Tagesperformance: -12,71 %
Platz 6
Performance 1M: -2,51 %
Fox Registered (B)
Tagesperformance: +11,71 %
Platz 7
Performance 1M: -3,91 %
eBay
Tagesperformance: -10,12 %
Platz 8
Performance 1M: +3,82 %
Fiserv
Tagesperformance: -9,85 %
Platz 9
Performance 1M: -44,67 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Fiserv
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Fiserv im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Nutzer auf eine mögliche Bodenbildung bei 40 Euro hoffen, gibt es auch Bedenken über weitere Kursrückgänge. Die letzten 14 Tage waren von einem starken Rückgang geprägt, was zu Unsicherheit führt. Einige Anleger sind bereit, bei niedrigeren Kursen einzusteigen, während andere auf Stabilität warten.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Fiserv eingestellt.
Fox Registered (A)
Tagesperformance: +9,57 %
Platz 10
Performance 1M: -3,26 %
Generac Holdings
Tagesperformance: -9,20 %
Platz 11
Performance 1M: +10,04 %
Ingersoll Rand
Tagesperformance: -9,10 %
Platz 12
Performance 1M: -2,73 %
Huntington Ingalls Industries
Tagesperformance: +8,32 %
Platz 13
Performance 1M: +7,63 %
AMETEK
Tagesperformance: +8,17 %
Platz 14
Performance 1M: -0,67 %
Amazon
Tagesperformance: +8,01 %
Platz 15
Performance 1M: +3,95 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Amazon im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Nach einem Kursanstieg von 10% aufgrund starker Quartalszahlen gibt es sowohl Optimismus über zukünftige Wachstumschancen, insbesondere im Cloud-Bereich, als auch Bedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit dieser Erfolge und der Auswirkungen von KI-Investitionen. Analysten zeigen sich jedoch insgesamt optimistisch und heben Kursziele an.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Amazon eingestellt.
Altria Group
Tagesperformance: -7,82 %
Platz 16
Performance 1M: -4,41 %
Western Digital
Tagesperformance: +7,63 %
Platz 17
Performance 1M: +24,97 %
C.H.Robinson Worldwide
Tagesperformance: +7,17 %
Platz 18
Performance 1M: +13,00 %
Bristol-Myers Squibb
Tagesperformance: +6,56 %
Platz 19
Performance 1M: -2,32 %
Ventas
Tagesperformance: +6,35 %
Platz 20
Performance 1M: +3,91 %
Rollins
Tagesperformance: +6,26 %
Platz 21
Performance 1M: -6,62 %
Honeywell International
Tagesperformance: -5,75 %
Platz 22
Performance 1M: -2,60 %
Dexcom
Tagesperformance: -5,52 %
Platz 23
Performance 1M: +3,56 %
Boeing
Tagesperformance: -5,50 %
Platz 24
Performance 1M: -0,81 %
Molina Healthcare
Tagesperformance: -5,13 %
Platz 25
Performance 1M: -16,22 %
Coinbase
Tagesperformance: -5,13 %
Platz 26
Performance 1M: +5,40 %
Oracle
Tagesperformance: -4,99 %
Platz 27
Performance 1M: -2,44 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Oracle
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Oracle im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch. Die Beiträge deuten auf Kursziele zwischen 200 und 300 Euro hin, wobei die positive Entwicklung im KI-Sektor als treibende Kraft gesehen wird. Zudem wird eine gesunde Korrektur als Chance für Einstiegskurse betrachtet. Insgesamt herrscht eine positive Stimmung bezüglich der zukünftigen Kursentwicklung.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Oracle eingestellt.
Ameriprise Financial
Tagesperformance: -4,85 %
Platz 28
Performance 1M: -3,52 %
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: -4,70 %
Platz 29
Performance 1M: +24,64 %
American Water Works
Tagesperformance: -4,67 %
Platz 30
Performance 1M: -2,18 %
Centene
Tagesperformance: -4,64 %
Platz 31
Performance 1M: +6,69 %
Align Technology
Tagesperformance: +4,63 %
Platz 32
Performance 1M: +20,99 %
Newmont Corporation
Tagesperformance: +4,54 %
Platz 33
Performance 1M: -5,48 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Newmont Corporation
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Newmont Corporation im wallstreetONLINE-Forum ist von Unsicherheit geprägt. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um -10% nachgegeben. Diskussionen über die Barrick-Assets und die Unternehmensführung nach dem CEO-Wechsel führen zu Skepsis. Anleger zeigen sich nervös und einige haben bereits Gewinne realisiert oder sind ausgestiegen, was eine abwartende Haltung widerspiegelt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Newmont Corporation eingestellt.
Comcast (A)
Tagesperformance: -4,52 %
Platz 34
Performance 1M: -8,22 %
MGM Resorts
Tagesperformance: +4,37 %
Platz 35
Performance 1M: -16,88 %
Verisk Analytics
Tagesperformance: +4,34 %
Platz 36
Performance 1M: -15,49 %
Eli Lilly
Tagesperformance: +3,91 %
Platz 37
Performance 1M: +13,18 %
LKQ
Tagesperformance: +3,86 %
Platz 38
Performance 1M: 0,00 %
Trane Technologies
Tagesperformance: +3,68 %
Platz 39
Performance 1M: +3,97 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: +3,58 %
Platz 40
Performance 1M: +7,73 %
