    ANALYSE-FLASH

    JPMorgan belässt Axa nach Umsatzzahlen auf 'Overweight'

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan stuft Axa auf "Overweight" mit 45 Euro.
    • Umsätze im Rahmen der Erwartungen, Neugeschäft schwach.
    • Negative Preisentwicklung für Axa XL im Q3 möglich.
    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Axa nach Umsatzzahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Während die Umsätze in den ersten neun Monaten des Jahres im Rahmen der Erwartungen gelegen hätten, habe das Neugeschäft im Bereich Lebensversicherungen enttäuscht, schrieb Farooq Hanif in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er verwies zudem auf eine möglicherweise negative Preisentwicklung für Axa XL (Sach-, Haftpflicht- und Spezialrisiken) im dritten Quartal./ck/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 17:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 17:41 / GMT

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AXA Aktie

    Die AXA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,69 % und einem Kurs von 39,61 auf Tradegate (30. Oktober 2025, 21:26 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AXA Aktie um +0,41 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,40 %.

    Die Marktkapitalisierung von AXA bezifferte sich zuletzt auf 86,26 Mrd..

    AXA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0800 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,22EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 43,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von +7,99 %/+18,03 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan

    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
