JPMorgan belässt Axa nach Umsatzzahlen auf 'Overweight'

Und es hat Boom gemacht

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AXA Aktie

Die AXA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,69 % und einem Kurs von 39,61 auf Tradegate (30. Oktober 2025, 21:26 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AXA Aktie um +0,41 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,40 %.

Die Marktkapitalisierung von AXA bezifferte sich zuletzt auf 86,26 Mrd..

AXA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0800 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,22EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 43,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von +7,99 %/+18,03 % bedeutet.