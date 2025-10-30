ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Axa nach Umsatzzahlen auf 'Overweight'
- JPMorgan stuft Axa auf "Overweight" mit 45 Euro.
- Umsätze im Rahmen der Erwartungen, Neugeschäft schwach.
- Negative Preisentwicklung für Axa XL im Q3 möglich.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Axa nach Umsatzzahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Während die Umsätze in den ersten neun Monaten des Jahres im Rahmen der Erwartungen gelegen hätten, habe das Neugeschäft im Bereich Lebensversicherungen enttäuscht, schrieb Farooq Hanif in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er verwies zudem auf eine möglicherweise negative Preisentwicklung für Axa XL (Sach-, Haftpflicht- und Spezialrisiken) im dritten Quartal./ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 17:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 17:41 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AXA Aktie
Die AXA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,69 % und einem Kurs von 39,61 auf Tradegate (30. Oktober 2025, 21:26 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AXA Aktie um +0,41 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,40 %.
Die Marktkapitalisierung von AXA bezifferte sich zuletzt auf 86,26 Mrd..
AXA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0800 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,22EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 43,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von +7,99 %/+18,03 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu AXA - 855705 - FR0000120628
Das denkt die wallstreetONLINE Community über AXA. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Die Franzossen verkaufe ich immer nach Beruhigung - ist politisch ähnlich stabil wie ein Emerging Markets -z.B. Brasilien Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gif Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/kiss.gif Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gif
Jetzt stehen wir bei 40,90 schon wieder….also knapp 50cent des Abschlags tatsächlicher Gewinn (vor Steuer, stand jetzt)..
Versicherungen scheinen gut zulaufen heute, ALV stand kurz bei 375