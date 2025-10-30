Coinbase überrascht mit Gewinnexplosion: Krypto-Rallye und Trump treiben Umsatz!

Die Coinbase-Aktie zog am Donnerstag nachbörslich leicht ins Plus. Ein richtiger Befreiungsschlag war nach den vergangenen enttäuschenden Wochen noch nicht zu erkennen. Seit ihrem Rekordhoch bei 444 US-Dollar im Juli sind die Papiere um rund 25 Prozent zurückgekommen.

Coinbase hat im dritten Quartal 2025 die Erwartungen übertroffen und präsentiert sich als klarer Gewinner der Krypto-Renaissance. Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 Prozent auf 1,9 Milliarden US-Dollar, während der Nettogewinn mit 433 Millionen US-Dollar fast an die Boomzeiten von 2021 erinnert. Das bereinigte EBITDA kletterte auf 801 Millionen US-Dollar – ein Plus von 56 Prozent gegenüber dem Vorquartal.

Besonders im Juli verzeichneten digitale Assets kräftige Kursgewinne, nachdem US-Präsident Donald Trump krypto-freundliche Töne anschlug. Das befeuerte die Nachfrage institutioneller Anleger und trieb Bitcoin zwischenzeitlich auf neue Jahreshöchststände.

Die Zahlen vom Donnerstag machen Hoffnung, dass die Rekordjagd von Bitcoin & Co. auch die Kryptobörse profitieren lässt. Treiber des Umsatzes im dritten Quartal war ein massiver Anstieg der Handelsaktivitäten: Das Transaktionsvolumen legte um 24 Prozent zu, die Erlöse daraus sogar um 37 Prozent. Insbesondere institutionelle Investoren sorgten für Dynamik – ihr Handelsumsatz verdoppelte sich nach der Übernahme der Derivatebörse Deribit auf 135 Millionen US-Dollar. Mit dem Einstieg in US-Perpetuals und globalen Krypto-Optionen baut Coinbase seine Position als führende "Everything Exchange" weiter aus.

Auch im Servicegeschäft glänzt die Plattform: Die wiederkehrenden Einnahmen aus Abonnements, Verwahrung und Zinsen stiegen um 14 Prozent auf 747 Millionen US-Dollar. Besonders stark zeigte sich der Stablecoin-Bereich: Das mit Circle betriebene USDC-Volumen erreichte ein Rekordhoch von 74 Milliarden US-Dollar. Die in Coinbase-Produkten gehaltenen USDC-Bestände wuchsen auf über 15 Milliarden US-Dollar – ein klares Signal für die wachsende Bedeutung von Krypto-Zahlungen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Coinbase Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,27 % und einem Kurs von 285,0EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 21:38 Uhr) gehandelt.





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 306,68 $ , was einem Rückgang von -7,35% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer