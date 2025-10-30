    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAmazon AktievorwärtsNachrichten zu Amazon
    Amazon übertrifft Erwartungen deutlich - Aktie legt nachbörslich kräftig zu

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatz von Amazon steigt um 13% auf 180 Mrd. Dollar.
    • Operatives Ergebnis stagnierte wegen Sonderbelastungen.
    • Gewinn wächst um 39% dank KI-Startup Anthropic PBC.
    Foto: Omer Taha Cetin - picture alliance / AA

    SEATTLE (dpa-AFX) - Der Handels-, Medien und Technologiekonzern Amazon hat im dritten Quartal vor allem wegen eines starken Wachstums in seiner Cloudsparte AWS deutlich mehr umgesetzt. Konzernweit kletterte der Erlös um 13 Prozent auf 180 Milliarden Dollar (156 Mrd Euro) nach oben, wie Amazon am Donnerstag nach Börsenschluss mitteilte. Das Wachstum fiel damit höher als von Experten erwartet aus. Vor allem das Cloudgeschäft überzeugte dabei.

    Das operative Ergebnis stagnierte dagegen wegen Sonderbelastungen für die Beilegung eines Rechtsstreits mit der Aufsichtsbehörde FTC sowie dem angekündigten Abbau von 14.000 Stellen bei 17,4 Milliarden Dollar. Ohne diese wäre das operative Ergebnis auf 21,7 Milliarden Dollar gestiegen.

    Unter dem Strich zog der Gewinn um knapp 39 Prozent auf etwas mehr als 21 Milliarden Dollar an. Hier profitierte der Konzern vom Einstieg beim KI-Startup Anthropic PBC. Diese führte zu einem außerordentlichen Gewinnbeitrag von 9,5 Milliarden Dollar vor Steuern.

    Umsatz und Ergebnis übertrafen die Erwartungen der Experten, ebenso wie die Erlösprognose für das laufende vierte Quartal. Die Amazon-Aktie legte nachbörslich in einer ersten Reaktion um mehr als zehn Prozent auf rund 246 Dollar zu. Damit winkt dem Papier am Freitag im regulären Handel ein Rekordhoch./zb/he

    ISIN:US0231351067WKN:906866

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie

    Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,30 % und einem Kurs von 215,5 auf Tradegate (30. Oktober 2025, 21:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um +5,04 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,15 %.

    Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,32 Bil..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 268,56USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 265,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 279,00USD was eine Bandbreite von +23,08 %/+29,59 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Verfasst von dpa-AFX
