1 an - Aktie legt nachbörslich zu

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Netflix Aktie

Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,75 % und einem Kurs von 971,9 auf Tradegate (30. Oktober 2025, 21:44 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Netflix Aktie um -2,96 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,30 %.

Die Marktkapitalisierung von Netflix bezifferte sich zuletzt auf 412,65 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.419,29USD. Von den letzten 7 Analysten der Netflix Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.275,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.500,00USD was eine Bandbreite von +31,44 %/+54,64 % bedeutet.