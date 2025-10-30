    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsApple AktievorwärtsNachrichten zu Apple

    Trotz Umsatzrückgang in China

    Apple wächst wie erwartet - Aktie legt zu

    Für Sie zusammengefasst
    • Apple Umsatz steigt um 8% auf 102,5 Mrd. Dollar.
    • Operativer Gewinn klettert um 10% auf 32,4 Mrd. Dollar.
    • Aktie schwankt, schließt bei 280 Dollar, Rekordhoch.
    Trotz Umsatzrückgang in China - Apple wächst wie erwartet - Aktie legt zu
    Foto: Sven Hoppe - dpa

    CUPERTINO (dpa-AFX) - Apple ist im vierten Quartal des vergangenen Geschäftsjahres 2024/25 trotz Problemen in China wie erwartet gewachsen. Der Umsatz sei im Vergleich zum Vorjahr um acht Prozent auf 102,5 Milliarden Dollar (89 Mrd Euro) gestiegen, teilte der iPhone-Hersteller am Donnerstag in Cupertino mit. Der operative Gewinn in den drei Monaten bis 27. September kletterte um knapp zehn Prozent auf 32,4 Milliarden Dollar.

    Unter dem Strich verdiente der Konzern dank einer deutlich niedrigeren Steuerbelastung mit 27,5 Milliarden Dollar 86 Prozent mehr als vor einem Jahr. Der Umsatz lag im Rahmen der Prognosen der von Bloomberg befragten Experten; der Gewinn übertraf dagegen die Erwartungen.

    

    Die Aktie verlor kurz nach der Veröffentlichung der Zahlen nachbörslich bis zu drei Prozent, drehte aber schnell ins Plus. Zuletzt zog der Kurs um rund drei Prozent auf 280 Dollar an. Damit lag der Kurs nachbörslich leicht über dem erst am Donnerstag im regulären Handel erreichten Rekordhoch von 274,14 Dollar./zb/he

    ISIN:US0378331005WKN:865985

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Apple Aktie

    Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,94 % und einem Kurs von 244,3 auf Lang & Schwarz (30. Oktober 2025, 22:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Apple Aktie um +4,57 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,53 %.

    Die Marktkapitalisierung von Apple bezifferte sich zuletzt auf 3,59 Bil..

    Apple zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4000 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 234,90USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 203,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 290,00USD was eine Bandbreite von -15,85 %/+20,22 % bedeutet.




    Community Beiträge zu Apple - 865985 - US0378331005

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Apple. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    

    1 im Artikel enthaltener Wert
