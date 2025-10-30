Dexcom Aktie verliert signifikant - 30.10.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die Dexcom Aktie. Sie fällt um -13,16 % auf 51,25€. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Dexcom ist ein Pionier im Bereich der kontinuierlichen Glukoseüberwachung und hebt sich durch fortschrittliche Technologie und Benutzerfreundlichkeit von der Konkurrenz ab.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Dexcom Aktionäre einen Verlust von -24,43 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Dexcom Aktie damit um -4,18 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,56 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Dexcom um -23,74 % verloren.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,26 % geändert.

Dexcom Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,18 % 1 Monat +3,56 % 3 Monate -24,43 % 1 Jahr -12,08 %

Informationen zur Dexcom Aktie

Es gibt 392 Mio. Dexcom Aktien. Damit ist das Unternehmen 20,82 Mrd.EUR wert.

DexCom, Inc. (Nasdaq: DXCM) today reported its financial results as of and for the quarter ended September 30, 2025. Third Quarter 2025 Financial Highlights: Revenue grew 22% year-over-year to $1.209 billion on a reported basis and 20% …

Dexcom Aktie jetzt kaufen?

Ob die Dexcom Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Dexcom Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.