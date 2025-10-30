Xavo erwirbt Laboperator von Labforward und stärkt damit seine Führungsposition bei digitalen Laborlösungen

BOSTON, 30. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Xavo, ein weltweit führender Anbieter von Probenmanagement- und Laborausführungssystemen, gab heute die Übernahme von Laboperator von Labforward GmbH bekannt. Dieser strategische Schritt stärkt die Mission von Xavo, eine einheitliche digitale Plattform bereitzustellen, die Forschung, Entwicklung sowie Produktion unter einem intelligenten Ökosystem verbindet.

Vernetzung der Wissenschaft, Verringerung des Verwaltungsaufwands und das Ermöglichen integrierter Arbeitsabläufe innerhalb eines intelligenten Ökosystems.

Laboperator ist eine führende Laborautomatisierungslösung, die Forschern und GxP-Produktionsteams ermöglicht, Instrumente, Arbeitsabläufe und Daten effizient zu verwalten. Durch die Integration von Laboperator in das Xavo-Portfolio profitieren Kunden von einer leistungsfähigeren End-to-End-Lösung, welche die Lücke zwischen F&E sowie Produktionsbetrieb schließt.

Der Auftrag von Laboperator war immer klar: die Wissenschaft zu vernetzen und unnötigen Verwaltungsaufwand zu beseitigen, für Forschungsteams und Produktionsteams. Xavo teilt diese Vision und konzentriert sich unermüdlich auf die Optimierung sowie Automatisierung von Prozessen in der gesamten F&E-Pipeline.

„Gemeinsam schaffen wir eine starke Synergie, die unseren Kunden unübertroffene Effizienz, Konnektivität und Innovation bietet." – Florian Tauchert, Geschäftsführer von Xavo R&D.

Diese Partnerschaft bietet unmittelbare Vorteile für Kunden, darunter:

Einheitliche Daten- und ArbeitsablaufiIntegration



Bricht Silos auf und verbindet jeden Schritt des Kundenprozesses, sodass sie konfigurierbare Arbeitsabläufe mit fortschrittlichen Integrations- und Berechnungsfunktionen ausführen können – unter Beibehaltung des vollständigen Kontexts von frühen Experimenten bis hin zur groß angelegten Produktion.





Smarter Automation für maximale Effizienz



Mit intelligentem Instrumentenmanagement, Echtzeitüberwachung und dynamischen Berechnungen können Kunden die Kontrolle übernehmen sowie synchronisierte, fehlerfreie Abläufe erzielen, welche die Produktivität und Reproduzierbarkeit erheblich steigern.





Konformität, der Sie vertrauen können



Mit integrierten Prüfpfaden, Datenüberprüfung in Echtzeit und sicheren Zugriffskontrollen sind Kunden den Vorschriften immer einen Schritt voraus – für eine mühelose Einhaltung von GxP-, ISO- sowie anderen globalen Standards.

„Diese Übernahme ist ein aufregender Meilenstein", sagte Andreas Suchanek, Präsident von Xavo Inc. „Indem wir die Automatisierungs- und Konnektivitätsstärken von Laboperator mit unseren Ausführungssystemen vereinen, versetzen wir unsere Kunden in die Lage, Innovationen zu beschleunigen sowie Qualität vom Labor bis zur Charge zu gewährleisten – auf dem Weg zu einer interoperablen, KI-gesteuerten und autonomen Laborzukunft."

„Wir sind bestrebt, den Übergang für die Laboperator-Anwender so reibungslos und unterstützend wie möglich zu gestalten, um einen unterbrechungsfreien Betrieb zu gewährleisten sowie vom ersten Tag an einen Mehrwert zu liefern" – Jeroen de Haas, Produktleiter (CPO) von Laboperator.

Xavo verpflichtet sich, den Produkt-Support fortzusetzen und weiter in die Entwicklung der Plattform zu investieren, um sicherzustellen, dass Kunden von verbesserter Leistung, umfassenderen Integrationen sowie langfristiger Kontinuität profitieren.

