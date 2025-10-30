Peter Preziosi von TruMerit wird zum President der Conference of NGOs in Consultative Relationship With the United Nations gewählt

New York City, New York / ACCESS Newswire / 30. Oktober 2025 / Peter Preziosi, President und CEO von TruMerit, wurde zum President der Conference of Non-Governmental Organizations in Consultative Relationship with the United Nations (Konferenz der Nichtregierungsorganisationen in beratender Beziehung zu den Vereinten Nationen), die auch als CoNGO bezeichnet wird, gewählt.

CoNGO ist eine 1948 gegründete internationale Nichtregierungsorganisation, die mit den Vereinten Nationen durch ihren vom Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen (ECOSOC) gewährten allgemeinen Beraterstatus verbunden ist. Sie hat 525 Mitgliedsorganisationen aus der ganzen Welt und 106 assoziierte Mitglieder.

Dr. Preziosi wurde in dieser Woche bei der 28. CoNGO-Generalversammlung, die in New York unter virtueller Beteiligung von Organisationen aus der ganzen Welt stattfand, für den Zeitraum 2025 bis 2029 gewählt. Er tritt die Nachfolge von Rev. Liberato C. Bautista an, dem Hauptvertreter des General Board of Church and Society of the United Methodist Church bei den Vereinten Nationen, der seit 2017 President der CoNGO war und das Amt auch von 2007 bis 2011 innehatte.

TruMerit ist seit 2018 Mitglied der CoNGO und engagiert sich aktiv in der Organisation, nachdem es Secretary des CoNGO-Board und Chair des Membership Committee war.

Dr. Preziosi ist der erste staatlich gepruefte Krankenpfleger (Registered Nurse), der als CoNGO-President fungiert. Er ist Führungskraft einer gemeinnützigen Organisation und leitet seit Anfang 2023 TruMerit, früher bekannt als CGFNS International, eine Organisation zur Entwicklung von Gesundheitsfachkräften, die sich für die Förderung der ethischen Mobilität und des beruflichen Wachstums von Fachkräften im Gesundheitswesen weltweit einsetzt. Zuvor war er bei der Weltgesundheitsorganisation angestellt, um beim Aufbau ihres technologieorientierten globalen Lernzentrums, der WHO Academy, mitzuarbeiten.