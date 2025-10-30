Giant Mining Corp. stellt Update zum Streik von Canada Post und zur Abstimmung auf der Jahreshauptversammlung 2025 des Unternehmens bereit

VANCOUVER, BC - 30. Oktober 2025 / IRW-Press / Giant Mining Corp. (CSE:BFG | OTC:BFGFF | FWB:YW5 | CSE:BFG.WT.A | CSE:BFG.WT.B) („Giant Mining“ oder das „Unternehmen“) teilt mit, dass es den Aktionären aufgrund des anhaltenden Poststreiks in Kanada dringend empfiehlt, ihre Stimme für die bevorstehende Jahreshauptversammlung des Unternehmens am Donnerstag, den 4. Dezember 2025, um 9:00 Uhr PST online abzugeben, indem sie ihre Stimmrechtsvollmacht per E-Mail an proxy@endeavortrust.com schicken. Die Frist für die Stimmabgabe endet am Dienstag, den 2. Dezember 2025, um 9:00 Uhr PST.

Detaillierte Anweisungen zur Stimmabgabe finden Sie auf der Vollmachtsformular (Proxy Form), das auf der Website des Unternehmens unter https://giantminingcorp.com/ und im SEDAR+-Unternehmensprofil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca eingesehen werden kann.

Eingetragene Aktionäre müssen sich an Endeavor Trust Corporation unter proxy@endeavortrust.com wenden und eine Kontrollnummer und ein Passwort anfordern, bevor sie die mit ihren Stammaktien von Giant Mining Corp. verbundenen Stimmrechte online unter www.eproxy.ca bzw. durch Einreichen des ausgefüllten Vollmachtsformulars per Fax an 604-559-8908 oder per E-Mail an proxy@endeavortrust.com ausüben können.

Aktionäre, die Stammaktien von Giant Mining Corp. in einem Konto bei einem Broker halten, sollten sich an diesen Broker wenden, um Einzelheiten darüber zu erhalten, wie sie ihre Stimme online abgeben können.

