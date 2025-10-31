Piramal Pharma Solutions formalisiert Partnerschaft mit IntoCell und erweitert seine Payload-Linker-Plattform und Biokonjugat-Kapazitäten
- Piramal Pharma Solutions hat sich mit IntoCell zusammengeschlossen, um sein Angebot an Biokonjugaten zu erweitern und Innovationen in diesem Bereich zu fördern.
- Durch die Nutzung der proprietären Drug-Linker-Technologien von IntoCell sowie seiner beeindruckenden 20-jährigen Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von ADC stärkt Piramal seine Wettbewerbsposition auf dem Markt für Biokonjugate.
- Diese Vereinbarung unterstützt ADCelerate, Piramals schnellen Ansatz für die Entwicklung und Herstellung von ADC.
MUMBAI, Indien, 31. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Solutions, ein weltweit führendes Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO) und Teil von Piramal Ltd. (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), hat eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MOU) unterzeichnet, um seine strategische Partnerschaft zu festigen und potenzielle Kooperationsmöglichkeiten bei der ADC-Entwicklung mit IntoCell Inc. (KOSDAQ: 287840) zu erkunden, einem führenden koreanischen Biotechnologieunternehmen, das sich auf innovative Linker- und Payload-Plattformtechnologien für Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADC) spezialisiert hat. Gemäß dieser nicht-exklusiven und unverbindlichen Vereinbarung wird IntoCell Möglichkeiten für die Lizenzierung seiner proprietären Linker-Technologien für Arzneimittel an die Kunden von Piramal prüfen. Im Gegenzug wird Piramal IntoCell und dessen Kundenstamm umfassende Auftragsforschung, -entwicklung und -herstellung von Biokonjugaten, einschließlich ADCs, anbieten.
Diese Partnerschaft erweitert die bereits bestehenden, soliden Kompetenzen von Piramal im Bereich Payload-Linker und Biokonjugation. Durch diese Vereinbarung kann Piramal seinen Kunden nun eine breitere Palette an Payload-Linkern und schnellere Entwicklungszeiten für Biokonjugate anbieten und damit sein Dienstleistungsangebot und seine Wettbewerbsfähigkeit in diesem Spezialgebiet verbessern. Im Mittelpunkt der Lizenzvereinbarung stehen die proprietären Drug-Linker-Technologien von IntoCell, darunter der OHPAS-Linker, der Duocarmycin-basierte OHPAS-Payload, der Nexatecan-basierte OHPAS-Payload und der Iso-Nexatecan-basierte GGFG-Payload.