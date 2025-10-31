Piramal Pharma Solutions formalisiert Partnerschaft mit IntoCell und erweitert seine Payload-Linker-Plattform und Biokonjugat-Kapazitäten

Piramal Pharma Solutions hat sich mit IntoCell zusammengeschlossen, um sein Angebot an Biokonjugaten zu erweitern und Innovationen in diesem Bereich zu fördern.

Durch die Nutzung der proprietären Drug-Linker-Technologien von IntoCell sowie seiner beeindruckenden 20-jährigen Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von ADC stärkt Piramal seine Wettbewerbsposition auf dem Markt für Biokonjugate.

Diese Vereinbarung unterstützt ADCelerate, Piramals schnellen Ansatz für die Entwicklung und Herstellung von ADC.

MUMBAI, Indien, 31. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Solutions, ein weltweit führendes Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO) und Teil von Piramal Ltd. (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), hat eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MOU) unterzeichnet, um seine strategische Partnerschaft zu festigen und potenzielle Kooperationsmöglichkeiten bei der ADC-Entwicklung mit IntoCell Inc. (KOSDAQ: 287840) zu erkunden, einem führenden koreanischen Biotechnologieunternehmen, das sich auf innovative Linker- und Payload-Plattformtechnologien für Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADC) spezialisiert hat. Gemäß dieser nicht-exklusiven und unverbindlichen Vereinbarung wird IntoCell Möglichkeiten für die Lizenzierung seiner proprietären Linker-Technologien für Arzneimittel an die Kunden von Piramal prüfen. Im Gegenzug wird Piramal IntoCell und dessen Kundenstamm umfassende Auftragsforschung, -entwicklung und -herstellung von Biokonjugaten, einschließlich ADCs, anbieten.

Diese Partnerschaft erweitert die bereits bestehenden, soliden Kompetenzen von Piramal im Bereich Payload-Linker und Biokonjugation. Durch diese Vereinbarung kann Piramal seinen Kunden nun eine breitere Palette an Payload-Linkern und schnellere Entwicklungszeiten für Biokonjugate anbieten und damit sein Dienstleistungsangebot und seine Wettbewerbsfähigkeit in diesem Spezialgebiet verbessern. Im Mittelpunkt der Lizenzvereinbarung stehen die proprietären Drug-Linker-Technologien von IntoCell, darunter der OHPAS-Linker, der Duocarmycin-basierte OHPAS-Payload, der Nexatecan-basierte OHPAS-Payload und der Iso-Nexatecan-basierte GGFG-Payload.