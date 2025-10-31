LILYSILK startet Black Friday Sale 2025 und feiert Eleganz sowie Dankbarkeit mit nachhaltigen Lieblingsdesigns

Zu den diesjährigen Neuheiten gehört der Ultra-Soft Brushed Cashmere Cardigan, der zu 100 % aus mongolischem Kaschmir der Güteklasse A besteht und mit modernsten japanischen Techniken gebürstet wurde. Die wolkenweiche Textur sowie die ausgefeilte Silhouette machen ihn zu einem unverzichtbaren Kleidungsstück, das sich mühelos von der Arbeit bis zum Wochenende tragen lässt.

NEW YORK, 31. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- LILYSILK, die weltweit führende Seidenmarke mit einer Mission, Menschen zu einem besseren Leben und einem nachhaltigeren Lebensstil zu inspirieren, hat offiziell ihren Black-Friday-Sale 2025 gestartet. Der Sale, der am 27. Oktober begann, unterstreicht die für die Marke charakteristische Mischung aus Handwerkskunst, Komfort sowie umweltbewusstem Design und drückt ein herzliches Dankeschön an die weltweite Gemeinschaft aus.

Der Worry-Free Wool Skirt definiert Wollkleidung mit maschinenwaschbarer Praktikabilität neu. Der atmungsaktive Stretch-Strick sowie die fließende Silhouette dieses Rocks schmeicheln allen Körpertypen, bieten Komfort ohne Kompromisse und eignen sich perfekt für das Büro oder für lässige Eleganz.

Auch die innovative Heirloom '89 Zip Jacket von LILYSILK ist mit von der Partie. Sie ist aus SILKERRY gefertigt, einem patentrechtlich geschützten Frottee mit 100 % natürlichen Seidenschlingen, welche die Haut berühren und für sofortige Weichheit, Temperaturregulierung sowie Feuchtigkeitsableitung sorgen. Diese Jacke mit Zwei-Wege-Reißverschluss bietet bei jedem Tragen eine entspannte Struktur und einen gehobenen Stil.

Auch bei Prominenten beliebte Artikel sind Teil des Sale. Selena Gomez wurde kürzlich im Tailored Silk Shirt gesichtet, einem knackigen, schmal geschnittenen Essential aus maschinenwaschbarer Seide, perfekt für moderne Berufstätige, die Eleganz und Leichtigkeit suchen. In ihrem Musikvideo Sunset Blvd trug sie den Brushed V-Neck Cashmere Sweater mit plüschigem Kaschmir aus der Mongolei und einer weich geschnittenen betonten Taille.

Jasmine Tookes, ein amerikanisches Model, zeigte ihren Look mit der Silk Charmeuse Crewneck Blouse und Full Bias Cut Silk Pants. Diese Modelle sind aus doppelseitigem Charmeuse aus 100 % Seide gefertigt und so geschnitten, dass sie sich mühelos drapieren lassen und bei jeder Bewegung einen raffinierten Minimalismus verkörpern.

Weitere Angebote umfassen bis zu 25 % Rabatt auf Konfektionskleidung, bis zu 60 % auf ausgewählte Kollektionen sowie eine „Eins kaufen, das zweite zum halben Preis"-Aktion auf ausgewählte Seidenkissenbezüge.

„In dieser Zeit der Dankbarkeit möchten wir unserer Community unseren tiefsten Dank aussprechen", sagte David Wang, Geschäftsführer von LILYSILK. „Das Vertrauen unserer Kunden inspiriert uns zu unserem kontinuierlichen Streben nach Exzellenz, bei dem die feinsten Materialien durch achtsame Kreation geehrt werden und jedes Kleidungsstück so gefertigt wird, dass es lange hält."

Diese exklusiven Angebote sind erhältlich, solange der Vorrat reicht, und bieten bis zu 60 % Rabatt auf eine ausgewählte Kollektion luxuriöser Mode- und Wohnartikel. Erkunden Sie die gesamte Auswahl und entdecken Sie mehr auf www.lilysilk.com.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2806938/LILYSILK_Launches_2025_Black_Friday_Sale_Celebrating_Elegance_Gratitude_Sustainable.jpg

