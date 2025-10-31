80 Jahre seit der Befreiung Taiwans von der japanischen Besatzung hat Premiere

BEIJING, 31. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Zu Ehren des 80. Jahrestages der Befreiung Taiwans von der japanischen Besatzung kündigt die China Media Group stolz die Premiere einer sechsteiligen historischen Dokumentarserie mit dem Titel Homeland Restored an: 80 Jahre seit Taiwans Befreiung von der japanischen Besatzung ab 1. November.

Diese Dokumentarserie stützt sich auf umfangreiche historische Archive und die Erkenntnisse von Wissenschaftlern und Zeitzeugen und unterstreicht eine wichtige Tatsache: dass das chinesische Festland und Taiwan zwei Teile einer untrennbaren Gemeinschaft sind, die eine gemeinsame Zukunft haben. Die Rückgabe Taiwans an China ist ein Ergebnis des Sieges im Zweiten Weltkrieg und Teil der internationalen Nachkriegsordnung. Die Wiedervereinigung Chinas ist ein unumkehrbarer Trend der Geschichte. Der Film trägt auch dazu bei, dass das Publikum auf der anderen Seite der Meerenge und in der ganzen Welt die Geschichte des Zusammenstehens des chinesischen Festlands und Taiwans im Kampf gegen eine ausländische Invasion besser versteht und ein tieferes Gefühl der nationalen und kulturellen Identität unter den taiwanesischen Landsleuten entwickelt.