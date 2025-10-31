Tencents CarbonX-Programm 2.0 benennt 50 globale Finalisten im Wettlauf um die Skalierung von Klimalösungen

Diese Innovatoren, die aus mehr als 660 Bewerbern aus 54 Ländern und Regionen ausgewählt wurden, konkurrieren um einen Anteil von 200 Mio. RMB (ca. 28 Mio. US-Dollar) an katalytischer Finanzierung. Die Gewinner erhalten außerdem technische Ressourcen, fachliche Unterstützung sowie die Möglichkeit, ihre Lösungen in realen Umgebungen zu testen, unter anderem in klimatisch gefährdeten Regionen wie Kenia, den Malediven und Serbien.

SHENZHEN, China, 31. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Tencent (0700.HK) gab heute die Top-50-Finalisten aus 12 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt für sein CarbonX-Programm 2.0 (CarbonX 2.0) bekannt, eine bahnbrechende Initiative zur Beschleunigung der nächsten Generation von Klimatechnologien sowie der wesentlichen Fähigkeiten, die für eine Netto-Null-Welt bis 2050 erforderlich sind.

Überwindung des „Tals des Todes" in der Klima-Innovation

Der Weg von der bahnbrechenden Entdeckung bis zur realen Auswirkung wird oft durch das blockiert, was Experten das „Tal des Todes" nennen – die kritische Lücke zwischen der Innovation in der Frühphase und der Einführung in großem Maßstab. Viele Klimatechnologien scheitern an begrenzten Finanzmitteln, Partnerschaften und Testumgebungen.

Das CarbonX-Programm wurde geschaffen, um diese Lücke zu schließen. Dies geschieht durch den Aufbau eines globalen Ökosystems, in dem Wissenschaftler, Ingenieure, Unternehmer, Investoren sowie Branchenführer zusammenarbeiten, um die Skalierung von Klimalösungen zu beschleunigen, und das über die reine Finanzierung hinaus umfassende Unterstützung bietet.

„Die Klimakrise ist die entscheidende Herausforderung unserer Zeit und ihre Bewältigung erfordert sowohl mutige Innovationen als auch kollektives Handeln im gesamten globalen Ökosystem", sagte Davis Lin, leitender Vizepräsident von Tencent. „Mit CarbonX investieren wir nicht nur in bahnbrechende Ideen, sondern schaffen auch die Voraussetzungen dafür, dass sie in der Praxis umgesetzt werden können. Indem wir die Lücke zwischen Forschung und Einsatz überbrücken, wollen wir Technologien beschleunigen, die CO₂-Emissionen in großem Maßstab speichern, umwandeln sowie reduzieren können, und so den Grundstein für eine wirklich kohlenstoffarme Zukunft legen."