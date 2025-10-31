    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Augsburger Allgemeine' zu Wiederwahl Donald Trumps

    Für Sie zusammengefasst
    • Politik der Bundesregierung zielt auf unfallfreies Überstehen.
    • Trump verändert nicht nur Amerika, sondern die Welt radikal.
    • Europa und Deutschland droht die Rolle als Statisten.

    AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Wiederwahl Donald Trumps:

    "(.) Die Politik, auch die der Bundesregierung, scheint vor allem darauf ausgerichtet zu sein, diese vier Jahre unfallfrei zu überstehen, sich irgendwie über Wasser zu halten. In der naiven Hoffnung, dass danach das alte Amerika zurückkehren möge? (.) Doch Trump und seine Leute verändern nicht nur ihr Land, sie verändern die Welt. In einer Radikalität, die vielen noch gar nicht bewusst ist. Die alte Welt gibt es schon jetzt nicht mehr. Und die Rollen in der neuen werden gerade verteilt. Europa und Deutschland müssen aufpassen, dabei nicht zu Statisten zu werden. Doch das scheint längst nicht allen bewusst zu sein. (.)"/DP/jha





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Augsburger Allgemeine' zu Wiederwahl Donald Trumps "Augsburger Allgemeine" zu Wiederwahl Donald Trumps: "(.) Die Politik, auch die der Bundesregierung, scheint vor allem darauf ausgerichtet zu sein, diese vier Jahre unfallfrei zu überstehen, sich irgendwie über Wasser zu halten. In der naiven …