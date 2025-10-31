    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Atomwaffentests

    Für Sie zusammengefasst
    • Nukleare Rüstung ist gefährliches Spiel, Präzision nötig.
    • Disziplin in der Kommunikation zuerst in Russland verloren.
    • Trump fordert Abrüstungsabkommen, klare Abschreckung.

    FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Atomwaffentests:

    "(.) Die nukleare Rüstung ist ein gefährliches Spiel, hier ist kommunikative Präzision von Vorteil für alle Beteiligten. Allerdings ist die Disziplin zuerst in Russland verloren gegangen. (.) Wann die Vereinigten Staaten darauf reagieren würden, war nur eine Frage der Zeit. (.) Wie jeder Präsident scheint Trump Respekt vor Atomwaffen zu haben, jedenfalls hat er auch jetzt wieder ihre enorme Zerstörungskraft hervorgehoben und angegeben, er habe die notwendige Modernisierung in seiner ersten Amtszeit gehasst. Trump will ein neues Abrüstungsabkommen unter Einschluss Chinas, was eine gute Sache wäre. Er hat aber auch eine klarere Vorstellung von der Abschreckung als sein Vorgänger Biden, das muss man ihm zugutehalten. Trump erinnert Putin immer wieder daran, dass er nicht der Einzige ist, der Atombomben hat. (.)"/DP/jha





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Atomwaffentests "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Atomwaffentests: "(.) Die nukleare Rüstung ist ein gefährliches Spiel, hier ist kommunikative Präzision von Vorteil für alle Beteiligten. Allerdings ist die Disziplin zuerst in Russland verloren gegangen. (.) …