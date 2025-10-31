    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    'Nürnberger Nachrichten' Halloween/Reformationstag/Allerheiligen

    • Halloween dominiert Feiertage, Reformationstag schwach.
    • Süßes oder Saures: Konsum schlägt Traditionen.
    • Weihnachtskommerz übertrifft Halloween nicht.

    NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Halloween/Reformationstag/Allerheiligen:

    "Da hat Halloween noch mehr Chancen, diese Tage zu beherrschen - jeder Versuch der Protestanten, den Reformationstag höher zu halten, ist vergebliche Müh' in der Aufmerksamkeitsökonomie des Landes. Süßes oder Saures hat den Kampf der konkurrierenden Feste längst für sich entschieden: Perfekt zu vermarkten, mit Süßem, Saurem, mit Masken. Ein Spaß für Kinder, der manche Erwachsene nervt. Alles nur Konsum, rümpfen moralinsaure Kulturpessimisten die Nase. Ja, schon. Aber: Wie war das mit Weihnachten? Seit August liegen Dominosteine in den Regalen, Adventskalender fluten die Läden: Die Durchkommerzialisierung des Christfests hat Halloween nicht erreicht."/DP/jha





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

