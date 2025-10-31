    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Geflügelpest in Hamburg

    Stallpflicht tritt in Kraft

    HAMBURG (dpa-AFX) - Heute tritt die wegen der Vollgrippe verhängte Stallpflicht in Hamburg in Kraft. Die Hamburger Verbraucherschutzbehörde hatte die Pflicht bereits im Laufe der Woche angekündigt. Von der Regulierung sind Hühner, Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, Fasane, Laufvögel, Wachteln, Enten und Gänse, die in Gefangenschaft aufgezogen oder gehalten werden, betroffen.

    "Mit der Stallpflicht soll das Eintragsrisiko über Wildvögel minimiert und damit die gehaltenen Tiere in Hamburg vor einer Infektion geschützt werden", hatte die Verbraucherschutzbehörde mitgeteilt. Im gesamten Stadtgebiet sind außerdem Geflügel und Tauben bei Ausstellungen, Märkten und ähnlichen Veranstaltungen verboten.

    Betriebe in einigen Bundesländern betroffen

    Die erste Stallpflicht war bereits am Donnerstag im Saarland eingeführt worden. Besonders betroffen sind bisher Betriebe in Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Die Geflügelpest greift in Deutschland auf immer mehr Betriebe über.

    Nach Angaben des Friedrich-Loeffler-Instituts (FLI) hat die Geflügelpest-Welle unter Wildvögeln in diesem Jahr früher eingesetzt als in früheren Jahren und vor allem Kraniche erfasst. Da der Vogelzug weiterhin in vollem Gange ist und der Virusdruck durch infizierte Zugvögel hoch bleibt, rechnen die Fachleute damit, dass das Virus weiterhin auch auf kommerzielle Geflügelhaltungen überspringen kann./lkm/DP/zb






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

