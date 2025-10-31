Stallpflicht tritt in Kraft

HAMBURG (dpa-AFX) - Heute tritt die wegen der Vollgrippe verhängte Stallpflicht in Hamburg in Kraft. Die Hamburger Verbraucherschutzbehörde hatte die Pflicht bereits im Laufe der Woche angekündigt. Von der Regulierung sind Hühner, Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, Fasane, Laufvögel, Wachteln, Enten und Gänse, die in Gefangenschaft aufgezogen oder gehalten werden, betroffen.

"Mit der Stallpflicht soll das Eintragsrisiko über Wildvögel minimiert und damit die gehaltenen Tiere in Hamburg vor einer Infektion geschützt werden", hatte die Verbraucherschutzbehörde mitgeteilt. Im gesamten Stadtgebiet sind außerdem Geflügel und Tauben bei Ausstellungen, Märkten und ähnlichen Veranstaltungen verboten.