    Aktie vor Rallye?

    Siemens vor neuem Höhenflug? Dieser Doppelschlag sorgt für Staunen

    Siemens treibt seine Digitalisierung voran: Mit Capgemini sollen KI-basierte Lösungen entstehen, mit T-Mobile US folgt eine 5G-Allianz. Ziel ist mehr Effizienz und Wachstum.

    Für Sie zusammengefasst
    • Siemens und Capgemini entwickeln KI-Lösungen gemeinsam.
    • 5G-Allianz mit T-Mobile US für bessere Vernetzung.
    • Ziel: Effizienz, Wachstum und innovative Lösungen steigern.
    • Report: Platzt die Alles‑Blase?
    Aktie vor Rallye? - Siemens vor neuem Höhenflug? Dieser Doppelschlag sorgt für Staunen

    Siemens hat bekannt gegeben, dass es seine strategische Partnerschaft mit dem IT-Unternehmen Capgemini erweitert hat. Zukünftig will das Unternehmen mit dem Technologiedienstleistungs-Unternehmen digitale "AI-native" Lösungen entwickeln, bei denen Künstliche Intelligenz von Beginn an in die Konzeption integriert wird.

    Bei der Initiative wird sich auf 16 zentrale Bereiche der industriellen Produktion und des Managements konzentriert, mit dem Ziel, Effizienz, Qualität, Nachhaltigkeit und Time-to-Market zu verbessern. Unternehmen können durch diese Zusammenarbeit zukünftig ihre IT- und OT-Systeme mithilfe von Technologien und fortschrittlicher Automatisierung besser integrieren.

    "Wir wollen nun gemeinsam beginnen, die Versprechen der Künstlichen Intelligenz in Industrie und Produktion Realität werden zu lassen", teilte Siemens-Industrievorstand Cedrik Neike am Donnerstag dem Handelsblatt mit. 

    "Bei Capgemini haben wir ehrgeizige Umsatzziele für diese erweiterte Partnerschaft; andernfalls würden wir das nicht tun. Wir reden von hunderten von Millionen Euro. Alles darunter wäre nicht seriös.", so der Capgemini-Chef Aiman Ezzat gegenüber dem Handelsblatt

    Neike ergänzte: "Wir brauchen Partner für die Digitalisierung – nicht irgendwelche, sondern solche, die in der Liga sind, Kunden innovative Lösungen mit rechtem Kundennutzen zu bieten." Wenige Tage vor der Bekanntgabe der Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 (13. November) ist diese Meldung ein deutliches Zeichen für Siemens' zukünftiges Vorhaben.

    ISIN:DE0007236101WKN:723610


    Doch damit nicht genug: Siemens gab außerdem die strategische Allianz mit T-Mobile US bekannt. Bei dieser Vereinbarung sollen mithilfe des flächendeckenden Einsatzes der "SuperMobile"-5G-Lösung die rund 1.000 Außendienst-Techniker von Siemens in den USA vernetzt werden. Siemens' Spezialisten betreuen dabei über 1.500 Turbinen und Generatoren - Anlagen, die fast 25 Prozent der gesamten US-Energieerzeugung abdecken.

    Die Aktie zeigte sich am Donnerstag davon erst einmal noch unbeeindruckt – und wies ein Minus von 1,7 Prozent auf.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 247,1EUR auf Lang & Schwarz (30. Oktober 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.


    Verfasst von Paul Späthling
