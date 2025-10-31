JPMORGAN stuft APPLE INC auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Apple von 290 auf 305 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die gute iPhone-17-Nachfrage sorge für gute Umsatz- und Margenaussichten, schrieb Samik Chatterjee am Donnerstagabend im Nachgang des Quartalsberichts. Derweil fahre Apple die KI-Investitionen zugunsten langfristiger Dynamik hoch./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 21:43 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 21:43 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,63 % und einem Kurs von 271,4EUR auf Nasdaq (31. Oktober 2025, 01:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Samik Chatterjee

Analysiertes Unternehmen: APPLE INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 305

Kursziel alt: 290

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

