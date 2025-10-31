JPMORGAN stuft LUFTHANSA AG auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Lufthansa von 5,00 auf 5,30 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das dritte Quartal sei besser gewesen als befürchtet, schrieb Harry Gowers am Donnerstagabend in seiner Nachbetrachtung. Anhaltende Ergebnisrisiken sorgen bei ihm aber weiter für Skepsis./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 21:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,65 % und einem Kurs von 7,423EUR auf Lang & Schwarz (30. Oktober 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Harry Gowers

Analysiertes Unternehmen: LUFTHANSA AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 5,30

Kursziel alt: 5,00

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

