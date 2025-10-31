JPMORGAN stuft LUFTHANSA AG auf 'Underweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Lufthansa von 5,00 auf 5,30 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das dritte Quartal sei besser gewesen als befürchtet, schrieb Harry Gowers am Donnerstagabend in seiner Nachbetrachtung. Anhaltende Ergebnisrisiken sorgen bei ihm aber weiter für Skepsis./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 21:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 21:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,65 % und einem Kurs von 7,423EUR auf Lang & Schwarz (30. Oktober 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Harry Gowers
Analysiertes Unternehmen: LUFTHANSA AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 5,30
Kursziel alt: 5,00
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Harry Gowers
Analysiertes Unternehmen: LUFTHANSA AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 5,30
Kursziel alt: 5,00
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte