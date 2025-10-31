    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPUMA AktievorwärtsNachrichten zu PUMA
    JPMORGAN stuft Puma SE auf 'Underweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Puma von 16 auf 15 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Es gebe weiterhin mehr Fragen als Antworten, schrieb Wendy Liu am Donnerstagabend in ihrem Resümee zum Quartalsbericht. Sie rechnet für 2026 mit einem weiteren Umsatzrückgang um 5 Prozent./rob/ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 23:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 00:15 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,43 % und einem Kurs von 18,95EUR auf Lang & Schwarz (30. Oktober 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst:
    Analysiertes Unternehmen: Puma SE
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 15
    Kursziel alt: 16
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


