JPMORGAN stuft DEUTSCHE BANK AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Bank von 35 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Kian Abouhossein passte seine Schätzungen am Donnerstagabend an die starken Quartalsergebnisse an./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 17:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 18:05 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 31,08EUR auf Lang & Schwarz (30. Oktober 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Kian Abouhossein

Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE BANK AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 36

Kursziel alt: 35

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



