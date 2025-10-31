JPMORGAN stuft Fresenius SE auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 49,10 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst David Adlington glich seine Schätzungen am Donnerstagabend mit Blick auf den anstehenden Quartalsbericht mit dem Marktkonsens ab. Er sieht sich weitgehend auf Augenhöhe, sieht aber Überraschungspotenzial beim Ausblick./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 19:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,13 % und einem Kurs von 49,97EUR auf Lang & Schwarz (30. Oktober 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: David Adlington

Analysiertes Unternehmen: Fresenius SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 49,10

Kursziel alt: 49,10

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



