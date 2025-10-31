JPMORGAN stuft AB Inbev auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Overweight" belassen. Der Brauereikonzern habe trotz geringerer Absatzvolumina insgesamt ordentlich abgeschnitten, schrieb Celine Pannuti am Donnerstagabend nach den Quartalszahlen und der Telefonkonferenz./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 22:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,36 % und einem Kurs von 52,03EUR auf Lang & Schwarz (30. Oktober 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Celine Pannuti
Analysiertes Unternehmen: AB Inbev
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 75
Kursziel alt: 75
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
