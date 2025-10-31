Gilead gibt Zahlen bekannt – Boost für Gewinnprognose?

Die Wall Street erwartete laut LSEG einen Umsatz von 37,5 Millionen US-Dollar für Yeztugo. Das Medikament ist eine zweimal jährlich zu verabreichende Injektion, die im Juni von den US-Behörden zur HIV-Prävention bei Erwachsenen und Jugendlichen mit hohem Risiko einer Infektion zugelassen wurde.

Das Unternehmen meldete am Donnerstag einen Anstieg der HIV-Medikamentenverkäufe um 4 Prozent auf 5,3 Milliarden US-Dollar im dritten Quartal, 39 Millionen US-Dollar für das neue Präventionsmedikament Yeztugo eingeschlossen. Gilead konnte folglich seinen Gewinn steigern.

Brian Abrahams, Analyst von RBC Capital Markets, teilte mit, dass das neue HIV-Präventionsmedikament hinter den wachsenden Erwartungen zurückblieb.

Daniel O'Day, CEO von Gilead, zeigte sich sehr zufrieden mit der Enwicklung seit der Markteinführung von Yeztugo und merkte an, dass 75 Prozent der US-Kostenträger zugestimmt haben, das Medikament zu übernehmen. Das Unternehmen erwartet, dass dieser Anteil bis Mitte 2026 auf 90 Prozent steigen wird.

Insgesamt sank der Umsatz um 2 Prozent auf 7,3 Milliarden US-Dollar, was auf die um 2 Prozent auf 7,3 Milliarden US-Dollar zurückgefallenen Umsätze mit COVID-19- und Krebszelltherapien zurückzuführen ist.

Gilead gab bekannt, dass der Umsatz im Bereich Lebererkrankungen um 12 Prozent auf 819 Millionen US-Dollar gestiegen ist, während der Umsatz mit dem COVID-Medikament Veklury aufgrund niedrigerer Raten von COVID-bedingten Krankenhausaufenthalten um 60 Prozent auf 277 Millionen US-Dollar zurückging.

Der Umsatz mit Zelltherapieprodukten sank um 11 Prozent auf 432 Millionen US-Dollar, was auf einen verstärkten Wettbewerb zurückzuführen ist, während der Umsatz mit dem Krebsmedikament Trodelvy um 7 Prozent auf 357 Millionen US-Dollar stieg.

Für das Gesamtjahr erhöhte Gilead die untere Grenze seiner bereinigten Gewinnschätzung um 10 Cent auf 8,05 US-Dollar pro Aktie, beließ die obere Grenze jedoch unverändert bei 8,25 US-Dollar.

Das Unternehmen erhöhte außerdem die untere Grenze seiner Erwartungen für den Produktumsatz 2025 von 28,3 Milliarden US-Dollar auf 28,4 Milliarden US-Dollar, während die obere Grenze der Spanne unverändert bei 28,7 Milliarden US-Dollar blieb.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Gilead Sciences Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 118,4EUR auf Nasdaq (31. Oktober 2025, 01:00 Uhr) gehandelt.

