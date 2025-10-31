Erfolgsstory: Beeindruckende Ergebnisse im dritten Quartal
Trotz eines schwierigen Marktumfelds und negativer Währungseffekte zeigt das Unternehmen eine solide Leistung mit einem Umsatzplus und starken Ergebnissen in Asien-Pazifik.
Foto: adobe.stock.com
- Umsatzsteigerung um 1% auf 2.700 Mio EUR in den ersten neun Monaten 2025 durch organisches und externes Wachstum
- EBIT beträgt 326 Mio EUR, was 2% unter dem Vorjahreswert liegt, trotz schwierigen Marktumfelds und negativer Währungseffekte
- Ergebnis im dritten Quartal übertrifft das zweite Quartal und liegt leicht über dem Vorjahresquartal
- Region Asien-Pazifik zeigt starke Ergebnisse mit einem EBIT-Anstieg von 17% im Vergleich zum Vorjahr
- Region Nord- und Südamerika verzeichnete einen Umsatzanstieg von 2%, jedoch fiel das EBIT um 20%
- Bestätigung der im Juli angepassten Prognose für 2025 mit einem erwarteten EBIT auf Vorjahresniveau von 434 Mio EUR
+3,73 %
-3,22 %
-2,04 %
-3,61 %
-8,31 %
+25,05 %
+51,21 %
