    Erfolgsstory: Beeindruckende Ergebnisse im dritten Quartal

    Trotz eines schwierigen Marktumfelds und negativer Währungseffekte zeigt das Unternehmen eine solide Leistung mit einem Umsatzplus und starken Ergebnissen in Asien-Pazifik.

    Foto: adobe.stock.com
    • Umsatzsteigerung um 1% auf 2.700 Mio EUR in den ersten neun Monaten 2025 durch organisches und externes Wachstum
    • EBIT beträgt 326 Mio EUR, was 2% unter dem Vorjahreswert liegt, trotz schwierigen Marktumfelds und negativer Währungseffekte
    • Ergebnis im dritten Quartal übertrifft das zweite Quartal und liegt leicht über dem Vorjahresquartal
    • Region Asien-Pazifik zeigt starke Ergebnisse mit einem EBIT-Anstieg von 17% im Vergleich zum Vorjahr
    • Region Nord- und Südamerika verzeichnete einen Umsatzanstieg von 2%, jedoch fiel das EBIT um 20%
    • Bestätigung der im Juli angepassten Prognose für 2025 mit einem erwarteten EBIT auf Vorjahresniveau von 434 Mio EUR


    FUCHS

    +3,73 %
    -3,22 %
    -2,04 %
    -3,61 %
    -8,31 %
    +25,05 %
    +51,21 %
    ISIN:DE000A3E5D56WKN:A3E5D5





    wO Newsflash
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
