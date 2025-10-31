    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsApple AktievorwärtsNachrichten zu Apple

    ANALYSE-FLASH

    JPMorgan hebt Ziel für Apple auf 305 Dollar - 'Overweight'

    • JPMorgan hebt Apple-Kursziel auf 305 US-Dollar an.
    • Gute iPhone-17-Nachfrage sorgt für Umsatzoptimismus.
    • Apple investiert verstärkt in KI für langfristige Vorteile.
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan hebt Ziel für Apple auf 305 Dollar - 'Overweight'
    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Apple von 290 auf 305 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die gute iPhone-17-Nachfrage sorge für gute Umsatz- und Margenaussichten, schrieb Samik Chatterjee am Donnerstagabend im Nachgang des Quartalsberichts. Derweil fahre Apple die KI-Investitionen zugunsten langfristiger Dynamik hoch./rob/ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 21:43 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 21:43 / EDT

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Apple Aktie

    Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,63 % und einem Kurs von 271,4 auf Nasdaq (31. Oktober 2025, 01:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Apple Aktie um +7,02 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,61 %.

    Die Marktkapitalisierung von Apple bezifferte sich zuletzt auf 3,62 Bil..

    Apple zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3900 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 247,89USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 203,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 305,00USD was eine Bandbreite von -25,20 %/+12,38 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 305 US-Dollar

