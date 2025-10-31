JEFFERIES stuft AIXTRON auf 'Hold'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aixtron mit einem Kursziel von 14 Euro auf "Hold" belassen. Die Aussichten für 2026 seien durchwachsen, schrieb Janardan Menon am Donnerstag nach dem Quartalsbericht des Chipausrüsters. Mittelfristig erwartet er keine Nachfragebelebung im Bereich Siliziumkarbid (SiC)./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 14:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 20:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,02 % und einem Kurs von 13,40EUR auf Lang & Schwarz (30. Oktober 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Janardan Menon
Analysiertes Unternehmen: AIXTRON
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 14
Kursziel alt: 14
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
