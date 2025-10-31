ANALYSE-FLASH
JPMorgan hebt Ziel für Deutsche Bank auf 36 Euro - 'Overweight'
- JPMorgan hebt Kursziel für Deutsche Bank auf 36 Euro.
- Einstufung bleibt bei "Overweight" für die Aktie.
- Anpassung nach starken Quartalsergebnissen erfolgt.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Bank von 35 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Kian Abouhossein passte seine Schätzungen am Donnerstagabend an die starken Quartalsergebnisse an./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 17:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 18:05 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie
Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 31,06 auf Lang & Schwarz (31. Oktober 2025, 07:23 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um +7,96 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,22 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 60,57 Mrd..
Deutsche Bank zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6900 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von -3,38 %/+25,60 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 36 Euro
Mercedes meldet heute Rekordgewinn-Einbruch und die steigen um 7,5 %; geht also auch anders....aber Dt. Bank hat ja immerhin schon seit 01.01. einen guten Lauf gezeigt und wenn die 30 Euro halten ist es ja auch ok soweit. Fehlt nur noch die Ankündigung einer Div für 2025 von > 1 Euro....
Da sich die fallenden Zinsen erst deutlich zeitverzögert auf den Kurs auswirken, hat man noch ein wenig Zeit die DBK zu halten.
Moin,