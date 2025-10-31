JPMorgan hebt Ziel für Deutsche Bank auf 36 Euro - 'Overweight'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie

Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 31,06 auf Lang & Schwarz (31. Oktober 2025, 07:23 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um +7,96 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,22 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 60,57 Mrd..

Deutsche Bank zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6900 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von -3,38 %/+25,60 % bedeutet.