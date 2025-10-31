JPMorgan belässt Scout24 auf 'Overweight' - Ziel 146 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Scout24 Aktie

Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 101,3 auf Lang & Schwarz (31. Oktober 2025, 07:22 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Scout24 Aktie um -1,12 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,30 %.

Die Marktkapitalisierung von Scout24 bezifferte sich zuletzt auf 7,61 Mrd..

Scout24 zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,3200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0900 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 131,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 146,00EUR was eine Bandbreite von -1,67 %/+43,56 % bedeutet.