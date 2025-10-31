Fuchs verdient etwas mehr als erwartet - Umsatz legt leicht zu
- Fuchs steigert Umsatz um 1% auf 2,7 Mrd. Euro.
- Ebit sinkt um 2% auf 326 Mio. Euro wegen Kosten.
- Gewinn fällt um 3% auf 228 Mio. Euro im Jahresvergleich.
MANNHEIM (dpa-AFX) - Der Schmierstoffhersteller Fuchs hat in den ersten neun Monaten etwas mehr umgesetzt. "Trotz eines anhaltend herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds und negativer Wechselkurseffekte ist es uns gelungen, unser Geschäft weiter auszubauen", sagte Unternehmenschef Stefan Fuchs laut einer Mitteilung am Freitag. Der Umsatz sei nicht nur dank Zukäufen, sondern auch aus eigener Kraft um ein Prozent auf 2,7 Milliarden Euro gewachsen. Die Ergebnisse gingen hingegen leicht zurück, wenn auch nicht mehr so stark wie im ersten Halbjahr.
Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) schrumpfte bis Ende September aufgrund höherer Kosten um zwei Prozent auf 326 Millionen Euro. Analysten hatten allerdings mit einem stärkeren Rückgang gerechnet. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 228 Millionen Euro, ein Minus von drei Prozent zum Vorjahr. Die im Juli gesenkten Jahresziele bestätigte das im MDax notierte Unternehmen. Demnach rechnen die Mannheimer mit einem Umsatz und operativen Ergebnis (Ebit) jeweils auf dem Niveau vom Vorjahr./mne/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur FUCHS Pref Aktie
Die FUCHS Pref Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 38,31 auf Lang & Schwarz (31. Oktober 2025, 07:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der FUCHS Pref Aktie um -3,74 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,24 %.
Die Marktkapitalisierung von FUCHS Pref bezifferte sich zuletzt auf 2,63 Mrd..
FUCHS Pref zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 46,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 56,00EUR was eine Bandbreite von +15,72 %/+40,88 % bedeutet.
