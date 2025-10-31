BERNSTEIN RESEARCH stuft NETFLIX COM INC auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Netflix mit einem Kursziel von 1390 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Eine Übernahme des Medienunternehmens Warner Bros. Discovery würde dem Streamingriesen nicht viele Neukunden bescheren, schrieb Laurent Yoon am Freitag unter Verweis auf Kreise-Meldungen. Demnach hat Netflix Berater zur Prüfung einer solchen Transaktion angeheuert. Mehr als 90 Prozent der Abonnenten des Warner-Streamingdienstes HBO Max seien bereits Netflix-Kunden. Daher sei die Frage, ob es sinnvoll wäre, zehn bis 15 Prozent der eigenen Marktkapitalisierung dafür aufzuwenden./rob/gl/ag./robVeröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 05:22 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 05:22 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,04 % und einem Kurs von 1.089EUR auf Nasdaq (31. Oktober 2025, 01:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Laurent Yoon

Analysiertes Unternehmen: NETFLIX COM INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1390

Kursziel alt: 1390

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

