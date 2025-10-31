BERNSTEIN RESEARCH stuft NOVO NORDISK auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 540 dänischen Kronen auf "Outperform" belassen. Metsera würde gut zu den Dänen passen und ihr Ergebnis kaum belasten, schrieb Florent Cespedes am Donnerstagabend. Novo will Pfizer die US-Biotechfirma mit einer höheren Milliardenofferte noch wegschnappen. Pfizer hat allerdings noch Zeit für Nachverhandlungen./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 16:31 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 16:31 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 43,47EUR auf Lang & Schwarz (31. Oktober 2025, 07:35 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Florent Cespedes
Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 540
Kursziel alt: 540
Währung: DKK
Zeitrahmen: N/A
