    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNovo Nordisk AktievorwärtsNachrichten zu Novo Nordisk
    185 Aufrufe 185 0 Kommentare 0 Kommentare

    BERNSTEIN RESEARCH stuft NOVO NORDISK auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 540 dänischen Kronen auf "Outperform" belassen. Metsera würde gut zu den Dänen passen und ihr Ergebnis kaum belasten, schrieb Florent Cespedes am Donnerstagabend. Novo will Pfizer die US-Biotechfirma mit einer höheren Milliardenofferte noch wegschnappen. Pfizer hat allerdings noch Zeit für Nachverhandlungen./rob/ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 16:31 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 16:31 / UTC


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 43,47EUR auf Lang & Schwarz (31. Oktober 2025, 07:35 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
    Analyst: Florent Cespedes
    Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 540
    Kursziel alt: 540
    Währung: DKK
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 540,00, was eine Steigerung von +1135,70% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BERNSTEIN RESEARCH stuft NOVO NORDISK auf 'Outperform' Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 540 dänischen Kronen auf "Outperform" belassen. Metsera würde gut zu den Dänen passen und ihr Ergebnis kaum belasten, schrieb Florent Cespedes am …