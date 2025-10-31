SURTECO GROUP: Ergebniszuwachs im Q3 trotz Umsatzrückgang

Der operative Umsatz der SURTECO GROUP SE in den ersten drei Quartalen 2025 betrug 639,8 Mio. €, was einem Rückgang im Vergleich zum Vorjahr (662,2 Mio. €) entspricht.

Die operative Umsatzentwicklung lag, bereinigt um den eingestellten Geschäftsbereich und Währungseffekte, nur 1 % unter dem Vorjahreszeitraum.

Das um Sondereffekte bereinigte EBITDA sank von 76,8 Mio. € im Vorjahr auf 73,2 Mio. € in den ersten drei Quartalen 2025, jedoch stieg es im dritten Quartal auf 22,5 Mio. € (Q3-2024: 19,8 Mio. €).

Das Finanzergebnis war negativ beeinflusst durch Währungskurseffekte und betrug -18,2 Mio. € in den ersten drei Quartalen 2025, was zu einem Fehlbetrag von -5,2 Mio. € führte (Vorjahr: Gewinn von 7,8 Mio. €).

Der Free Cash Flow erreichte 20,4 Mio. € in den ersten drei Quartalen 2025, im Vergleich zu 23,8 Mio. € im Vorjahreszeitraum.

Die SURTECO GROUP SE erwartet, dass das EBITDA adjusted am unteren Ende der prognostizierten Spanne von 85 Mio. € bis 105 Mio. € liegen wird, und der Umsatz wird ebenfalls am unteren Ende der Spanne von 850 Mio. € bis 900 Mio. € erwartet.

Der nächste wichtige Termin, SURTECO GROUP SE veröffentlicht den Bericht für die ersten drei Quartale 2025, bei SURTECO GROUP ist am 31.10.2025.

Der Kurs von SURTECO GROUP lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 12,050EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,21 % im Minus.





