ANALYSE-FLASH
Jefferies hebt Ziel für Amazon auf 275 Dollar - 'Buy'
- Jefferies hebt Kursziel für Amazon auf 275 US-Dollar.
- AWS-Geschäft wächst stark, aber Auftragsbestand schwach.
- Starker Start ins Q4 signalisiert von Amazon-Management.
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Amazon von 265 auf 275 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das AWS-Geschäft der Webservices habe im dritten Quartal zwar gegenüber dem zweiten unerwartet stark Fahrt aufgenommen, schrieb Brent Thill am Freitag. Der Auftragsbestand sei allerdings schwächer gewachsen. Letzteres sei als Frühindikator besonders bedeutend. Thill erinnerte daran, dass der Backlog für die Google-Cloud um 49 Milliarden Dollar gestiegen sei, im Vergleich mit 5 Milliarden bei AWS. Das Amazon-Management habe allerdings einen starken Start ins vierte Quartal signalisiert./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 00:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 00:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie
Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,23 % und einem Kurs von 222,9 auf Nasdaq (31. Oktober 2025, 01:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um +14,67 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,33 %.
Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,30 Bil..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 269,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 265,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 279,00USD was eine Bandbreite von +18,91 %/+25,19 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 275 US-Dollar
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Amazon - 906866 - US0231351067
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Amazon. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Amazon soars 10% as earnings beat estimates, company posts strong cloud growth
https://www.cnbc.com/2025/10/30/amazon-amzn-q3-earnings-report-2025.html?__source=androidappshare
Here’s how the company did, compared with estimates from analysts polled by LSEG:
Earnings per share: $1.95 vs. $1.57 estimated
Revenue: $180.17 billion vs. $177.8 billion estimated
Wall Street is also looking at other key revenue numbers:
Amazon Web Services: $33 billion vs. $32.42 billion expected, according to StreetAccount
Advertising: $17.7 billion vs. $17.34 billion expected, according to StreetAccount
Revenue in Amazon’s cloud unit accelerated 20.2% during the quarter, blowing past analysts’ expectations of 18.1%. Cloud growth has been a key area of concern for the company, as it faces intensifying pressure from rivals Google and Microsoft, who have posted higher growth rates than Amazon.
Die Prognosen der Experten für die kommende Bilanzvorlage von Amazon.>>>https://www.finanzen.at/nachrichten/aktien/ausblick-amazon-p…
amazon wird am 30.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 50 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,57 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte https://www.finanzen.at/aktien/amazon-aktie 1,43 USD je Aktie eingenommen.
Den Umsatz betreffend erwarten 53 Analysten einen Zuwachs von 11,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 177,91 Milliarden USD gegenüber 158,88 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 63 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 6,69 USD, gegenüber 5,53 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 64 Analysten durchschnittlich auf 709,48 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 637,96 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.