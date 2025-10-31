    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAmazon AktievorwärtsNachrichten zu Amazon

    ANALYSE-FLASH

    Jefferies hebt Ziel für Amazon auf 275 Dollar - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies hebt Kursziel für Amazon auf 275 US-Dollar.
    • AWS-Geschäft wächst stark, aber Auftragsbestand schwach.
    • Starker Start ins Q4 signalisiert von Amazon-Management.
    NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Amazon von 265 auf 275 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das AWS-Geschäft der Webservices habe im dritten Quartal zwar gegenüber dem zweiten unerwartet stark Fahrt aufgenommen, schrieb Brent Thill am Freitag. Der Auftragsbestand sei allerdings schwächer gewachsen. Letzteres sei als Frühindikator besonders bedeutend. Thill erinnerte daran, dass der Backlog für die Google-Cloud um 49 Milliarden Dollar gestiegen sei, im Vergleich mit 5 Milliarden bei AWS. Das Amazon-Management habe allerdings einen starken Start ins vierte Quartal signalisiert./rob/ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 00:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 00:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie

    Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,23 % und einem Kurs von 222,9 auf Nasdaq (31. Oktober 2025, 01:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um +14,67 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,33 %.

    Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,30 Bil..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 269,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 265,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 279,00USD was eine Bandbreite von +18,91 %/+25,19 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:
    Kursziel: 275 US-Dollar

