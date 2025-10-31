    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKnorr-Bremse AktievorwärtsNachrichten zu Knorr-Bremse
    BERENBERG stuft Knorr-Bremse auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 96 auf 94 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen des Bremsenspezialisten lieferten den Optimisten wie den Pessimisten Argumente, seien auf den zweiten Blick aber grundsolide, schrieb Yasmin Steilen am Donnerstag in ihrer Nachbetrachtung des Zwischenberichts./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 17:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 80,60EUR auf Lang & Schwarz (31. Oktober 2025, 07:38 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Yasmin Steilen
    Analysiertes Unternehmen: Knorr-Bremse
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 94
    Kursziel alt: 96
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


