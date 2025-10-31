Critical Infrastructure Technologies nimmt Handel am OTCQB Venture Market auf und beauftragt Native Ads mit der Steigerung seines Bekanntheitsgrades bei US-Anlegern

- Critical Infrastructure Technologies Ltd. (CiTech) wird ab 31. Oktober 2025 am OTCQB Venture Market unter dem Handelskürzel CITLF gehandelt.

- Die OTCQB-Notierung bietet bessere Sichtbarkeit, bessere Liquidität und besseren Zugang für US-Anleger.

- CiTech hat Native Ads, Inc., ein führendes Unternehmen für digitales Investorenmarketing, beauftragt, das Markenbewusstsein und die Marktreichweite des Unternehmens in Nordamerika auszubauen.

- Native Ads wird eine umfassende digitale Medien- und Distributionskampagne durchführen, um das Verständnis der Anleger für die Technologie und Wachstumsstrategie von CiTech zu fördern.

- Diese beiden Initiativen sind an CiTechs Ziel ausgerichtet, seinen Anlegerkreis in den USA zu erweitern und sein Engagement in den Bereichen Verteidigung, Kommunikation und Technologie zu verstärken.

Vancouver, BC – 31. Oktober 2025 / IRW-Press / Critical Infrastructure Technologies Ltd. (CSE: CTTT) (OTC: CITLF) (FWB: X9V) („CiTech“ oder das „Unternehmen“), ein führender Entwickler autonomer Hochleistungssysteme für mobile Kommunikation und Sicherheitsplattformen, freut sich bekannt zu geben, dass der Handel mit seinen Stammaktien am OTCQB Venture Market in den Vereinigten Staaten unter dem Kürzel CITLF aufgenommen wurde.

Der von OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) betriebene OTCQB Venture Market gilt als führender öffentlicher Markt für Unternehmen in der Gründungs- und Wachstumsphase. Die Zulassung zum Handel am OTCQB bezeugt das Engagement von CiTech für Transparenz, finanzielle Integrität und eine starke Unternehmensführung.

Zur weiteren Steigerung seiner Sichtbarkeit bei US-Anlegern hat CiTech Native Ads, Inc., eine Full-Service-Agentur für digitale Medien, die auf Finanzmarketing und Markenentwicklung für Unternehmen in der Wachstumsphase spezialisiert ist, unter Vertrag genommen.

„Der Handel am OTCQB ist ein wichtiger Meilenstein für CiTech im Zuge des weiteren Ausbaus unseres Anlegerkreises“, so Brenton Scott, CEO von CiTech. „Durch die Zusammenarbeit mit Native Ads können wir unser Wertversprechen effektiver kommunizieren und neue Anleger in den USA erreichen, während wir unsere Präsenz in den Bereichen Verteidigung und Kommunikation ausweiten.“